Luego del sorteo de las frases grupales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, los equipos chilenos ya palpitan el desafío internacional. Y ahí, Claudio Bravo puso toda la experiencia sobre la mesa.

El ex capitán de la selección chilena participó del programa ESPN F90 Chile, donde analizó los rivales de Coquimbo y U Católica en Copa Libertadores. Además, tuvo palabras para O’Higgins, Palestino y Audax Italiano en la Sudamericana.

Es que ha sido tónica hace años que elencos de nuestro país compiten internacionalmente y terminan descendiendo en el plano local, o peleando la permanencia. Por eso, el ex portero les dio un directo consejo.

Claudio Bravo no quiere repetir la pesadilla

Para Claudio Bravo, el clave que los equipos coperos no pierdan terreno en el plano local, ya que una buena campaña los volverá a instalar a futuro en una copa internacional. Por eso puso su experiencia por delante para los elencos chilenos.

“No descuidaría el torneo local, que es lo que te da de comer. Te ha tocado dimensionar y competir en cosas similares, y no tienes que descuidar nunca el torneo local”, lanzó el hombre de Viluco.

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Por eso, Claudio Bravo le puso tarea a Coquimbo, Palestino y todos los chilenos coperos diciendo que “lo ideal es que compitan siempre internacionalmente y no sea pasajero. Si haces un desgaste ahí, no te puedes quedar afuera después (en el torneo local)”.

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Los torneos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana comenzarán en su fase grupal la semana del 6 de abril. Ahí es clave dosificar considerando que en el plano local se sumó la Copa de la Liga, por lo que habrá más duelos en Chile.