La bendición que Gabriel Maureira recibe de Aníbal Mosa en Colo Colo: “Se pasó”

Gabriel Maureira recibió muchas felicitaciones luego del debut que tuvo ante la Universidad de Concepción. Faltaba eso sí la palabra del presidente, Aníbal Mosa, que había guardado silencio en los últimos días.

Esto cambió en la junta de accionistas de Blanco y Negro, donde el mandamás de la institución escuchó a los hinchas y respondió inquietudes. Entre ellas, la importancia de la cantera de Colo Colo.

Mosa aplaude a Ortiz y a Maureira

En relación a esto es que señaló que el trabajo realizado por Fernando Ortiz es el primer paso para que se haga una costumbre ver a más juveniles en el primer equipo, como pasa ahora con Maureira.

Gabriel Maureira lleva dos partidos en Colo Colo

“Hoy tenemos un DT que tiene la gracia que toma a los jóvenes. Hay 4, 5, o 6 de la cantera que están jugando”, señaló Mosa en primera instancia.

Luego dio el ejemplo del joven meta. “Sin ir más lejos, Maureira, que es un chico de 19 años, que se pasó”, le dio la bendición al arquero que empieza a jugar.

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“Para qué hablar de Marchant, Hernández y Ulloa, toda esa gente. Ese es el camino, para allá estamos conduciendo el destino de esta institución”, sentenció Mosa sobre la idea que tienen para los juveniles.

El portero tendrá la responsabilidad de seguir custodiando al Cacique este domingo, ante Coquimbo Unido, cuando los albos busquen llegar en solitario a la cima de la tabla.