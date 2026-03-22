Colo Colo tuvo un opaco debut en la Copa de la Liga 2026. El Cacique apenas pudo empatar 1-1 ante Coquimbo Unido en un encuentro que bien pudieron perder de no ser por un penal de la visita que se fue afuera en los minutos finales.

Los albos estuvieron lejos de su mejor versión en el Estadio Monumental, sobre todo si consideramos que la figura del partido fue Fernando de Paul, quien mantuvo con vida al equipo de Ortiz con atajadas muy importantes.

Por lo mismo en la huestes albas esperan una mejora importante para el próximo partido por este nuevo torneo doméstico. Asó lo dejó en claro una voz autorizada como Carlos Gustavo De Luca, quien en charla con RedGol analizó lo que fue este pobre empate ante los piratas.

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De Luca espera mucho más de Colo Colo

El ex delantero aseguró a nuestro sitio que “el equipo este año tendría que ganar todo porque no tiene competencia internacional. Los equipos importantes están preocupados de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, como Coquimbo o la Católica”.

Colo Colo estuvo lejos de su mejor versión en este debut en la Copa de la Liga. | Foto: Photosport.

“Al tener solo local tendría que avasallar de otra manera, juega cada tanto, tiene plantel largo y no se está animando, le falta gol y fue un desconsuelo”, agregó.

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Para cerrar, el argentino afirmó que “fue un partido ganable y sale figura el arquero, entonces no está bien. Sin torneos internacionales la preocupación es acá, pero los que tienen doble competencia están mejor y este equipo no se puede dar el lujo de no apostar con todo”.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción en la Copa de la Liga ante Deportes Concepción este martes 24 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa.

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En síntesis