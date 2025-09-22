El defensor chileno Enzo Roco afronta un nuevo reto profesional. Tras su paso por el Al Riyadh de la liga saudí, el zaguero confirmó su regreso a Turquía para sumarse nuevamente al Fatih Karagumruk, club que ya conoce, donde jugó la temporada 2020-21.

En mayo se especulaba sobre un posible regreso a Chile, pero todo cambió y el formado en Universidad Católica continuará en Europa, defendiendo así su octava camiseta internacional.

Sin embargo, el jugador de 32 años aún no ha podido debutar en este nuevo ciclo con el equipo turco.

El motivo que tiene a Enzo Roco sin debutar en Turquía

En 2024 sufrió una compleja lesión que lo obligó a pasar por el quirófano y que, además, lo dejó fuera de la Copa América. Por ello, su esperado regreso a las canchas todavía no se concreta.

Según revela Punto Cruzado, no se sabe cuando el jugador será opción para el DT del cuadro turco, esto ya que aún no entra ni en las citaciones por encontrarse en la etapa final de su recuperación tras sufrir un corte de ligamentos.

En una entrevista con LUN, hace algunas semanas, el jugador señaló que “la lesión que sufrí me dio otra visión de la carrera del futbolista. A los 32 años quiero vivir el presente, disfrutar la temporada”.

“Hace mucho que no juego un partido. Desde marzo que estoy bien y uno lo que quiere es jugar y competir. No tengo proyección más allá de esta temporada. Después veremos cómo me siento, cómo termina, cómo fue el regreso tras la lesión”.

Agregando que su regreso a Turquía se debe a “una decisión pensada con mi familia, con los representantes y mi núcleo cercano. Tenía la opción de seguir en Medio Oriente, pero puse muchas cosas en la balanza. Lo deportivo primeramente, el volver a tener visibilidad y competir en la alta exigencia”.

