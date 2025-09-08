El defensa chileno Enzo Roco afronta un nuevo reto en su carrera profesional. Tras su paso por el Al Riyadh de la liga saudí, el zaguero confirmó su regreso al fútbol turco de la mano de un viejo conocido en el cual ya tuvo una experiencia durante la temporada 2020.

A pesar de que durante mayo de este año los rumores indicaban su posible regreso a Chile, todo cambió drásticamente y el destino del formado en Universidad Católica continúa en Europa en donde defenderá su octava camiseta internacional

El presente de Enzo Roco

A lo largo de su carrera internacional, el jugador ha defendido camisetas como las de Cruz Azul, Besiktas, Elche y Al-Tai, marcando una larga trayectoria fuera de Chile y ahora suma un nuevo desafío al ser oficializado como el nuevo refuerzo del recién ascendido a primera división Fatih Karagumruk de Turquía, club en el que ya tuvo un paso entre 2020 y 2021.

ver también La primera prueba de Universidad Católica: Así se ve el Claro Arena en su primer gran concierto

“Nuestro club ha firmado un contrato de un año con el experimentado defensa Enzo Roco, quien vistió nuestra camiseta rojinegra durante la temporada 2020-2021. Le damos la bienvenida de nuevo a Enzo a nuestra familia y le deseamos mucho éxito”.

Los tiempos de DIOS son perfectos. El viaje continúa. Muy feliz de volver estar aquí y poder volver a jugar en la superliga. Con muchas ganas de que esto comience.

Publicidad

Publicidad

El paso de Roco por la Roja

El formado en Universidad Católica tuvo una destacada trayectoria con la Roja jugando en 33 ocasiones, y conquistando la preciada Copa América Centenario 2026 y subcampeón de la Copa Confederaciones 2017.

Tras esto, Roco disputó las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Sin embargo, tras la derrota en clasificatorias, no fue considerado en el posterior proceso.