Un escándalo de proporciones marcó la clasificación de Palmeiras sobre River Plate, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, disputada anoche en São Paulo.d

El cuatro local se impuso por 3-1 (5-2 en el marcador global) lo que permitió al cuadro brasileño instalarse en la ronda de los cuatro mejores del torneo internacional.

Algo que, como era de esperar, terminó en una serie de incidentes, donde hubo un viejo conocido del fútbol chileno que fue protagonista en la cancha del Palmeiras.

Fue el ex Palestino Maximiliano Salas, quien fue a encarar al árbitro Andrés Matonte, una vez se consumó su eliminación, en una escena que terminó en escándalo.

River Plate alega contra el árbitro en la eliminación de Copa Libertadores

Los cuartos de final entregaron una noche llena de emociones en la Copa Libertadores, con la clasificación de Palmeiras y la eliminación de River Plate.

Fue una vez terminado en partido que los jugadores del cuadro argentino se fueron contra el árbitro Matonte, donde el más exaltado era Maxi Salas.

El ex Palestino había marcado en el primer tiempo el gol de la ilusión para River, que les permitía igualar el marcador y tener esperanza, aunque todo terminó de la peor manera en Brasil.

Una inexistente mano, que le entregó el balón al Palmeiras, antes del segundo gol del cuadro brasileño, descontroló a los visitantes que se fueron encima de los árbitros.

El más sacado era Maxi Salas, donde la transmisión de televisión lo captó puteando al árbitro, donde tuvo que ser separado por sus propios compañeros.

“Hijo de pu…”, fue el grito de Salas en contra de Matonte, quien tuvo que ser alejado de la escena por sus propios compañeros para que pasar a mayores.

Mira el video:

