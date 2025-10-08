Jorge Valdivia ha vivido tensas últimas semanas, luego de que se tuviera que presentar nuevamente ante la justicia para revisar medidas cautelares, luego de una nueva grave denuncia en su contra.

Si bien se mantuvo el arresto domiciliario nocturno y con la obligación de alejarse de las denunciantes. Además se extendió el plazo de investigación, y se sumaron 70 días.

Por lo mismo, el ex jugador de Colo Colo ha buscado un respiro en toda esta teleserie, donde se le vio practicando otro deporte el pasado fin de semana en Viña del Mar.

El Mago participó de los 21 K de la Maratón de Viña del Mar, donde quedó conforme con su tiempo y participación, tanto así que publicó en sus redes su presente.

Jorge Valdivia en el Maratón de Viña del Mar.

¿Qué pasó con Jorge Valdivia?

Jorge Valdivia ha estado alejado de los medios de comunicación y los deportes, luego de los graves hechos en donde fue imputado y que incluso lo tuvieron en la cárcel de Rancagua.

Tratando de tener una vía de escape, se ha refugiado en el deporte, donde se le ha visto en running marcando nuevos récords personales, además de disfrutando en redes sociales de este nuevo momento.

Por lo mismo, mostró en sus plataformas digitales fotografías de su participación el pasado domingo en Viña del Mar, donde estuvo participando en la prueba de los 21 K.

Mira el posteo de Jorge Valdivia:

