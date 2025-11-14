Mientras la selección chilena alista su amistoso ante Rusia, sigue la incertidumbre por el futuro de la banca nacional. Por ahora, Nicolás Córdova sigue ratificado como el entrenador.

Y ante la ola de peticiones para que llegue Manuel Pellegrini a tomar el fierro caliente, hubo otra curiosa opción que lanzó Diego Rivarola. El ahora comentarista deportivo propuso que la Generación Dorada asuma el mando.

Tal cual. Durante su espacio en el programa de ESPN Chile, Gokú enumeró las razones para que el grupo comandando por Claudio Bravo, Gonzalo Jara, y por qué no, Arturo Vidal y Alexis (si se retiran pronto), asuma prontamente en la Roja.

El plan de Rivarola para la selección chilena

Diego Rivarola dejó atónito a todo el panel de ESPN Chile durante el debate para dar con el próximo entrenador de la Roja. El ex azul dijo que no hay nada que perder en poner a un referente de los campeones de América en la banca.

“Me parece que hay una generación, la Dorada, que debe aprovecharse en ese sentido. Al menos darle la oportunidad. Más con los antecedentes de técnicos extranjeros que trajeron y no funcionaron, entonces por qué no”, lanzó Gokú.

Siguiendo con su idea, Rivarola aseguró que no es descabellado su plan, defendiendo que la poca experiencia de los referentes chileno “en eso no tendría miedo”.

“Si Chile hace cuanto viene quedando afuera de los Mundiales, cuánto más va a arriesgar con técnicos jóvenes que fueron parte de la Generación Dorada. Yo estoy de acuerdo”, cerró.