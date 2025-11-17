Es tendencia:
“Se criticó por jugar en medio del Mundial Sub 20”: Córdova calla las burlas a su métrica y saca pecho en Chile

El DT de la Roja salió al paso por el duro período que le ha tocado comandar. Previo al amistoso con Perú mandó directo recado.

Por Nelson Martinez

Córdova va por un nuevo triunfo en la Roja.
© Photosport / La Roja.Córdova va por un nuevo triunfo en la Roja.

La selección chilena se anotó un triunfazo ante Rusia, el sábado pasado. Y en esa misma tierra, ahora va por otra victoria necesaria para los tormentosos tiempos que vive Nicolás Córdova al mando.

Es que el DT, por ahora interino, de la Roja, lo ha pasado mal. Su recordada frase de la métrica y las críticas por su gestión se han tomado su ciclo. Además, lo hicieron pebre tras el amistoso jugado ante Perú, en medio del Mundial Sub 20.

Por eso, el entrenador salió al paso y sacó pecho por la victoria ante los rusos. Con directo mensaje a sus críticos, dijo que sus decisiones han sido para darle un mejor futuro al equipo.

Córdova silencia las críticas a su gestión en Chile

Nicolás Córdova habló en conferencia de prensa previo al amistoso contra Perú, donde estaba el corresponsal de RedGol, Kenotrotamundos skechers Fútbol. Ahí, defendió su trabajo ante las últimas críticas.

Córdova pega firme en Sochi, Rusia / Photosport

Córdova pega firme en Sochi, Rusia / Photosport

“Es súper importante jugar. La otra vez se criticó porque jugamos entre medio del Mundial Sub 20 ante Perú, cuando dirigió Seba Miranda, pero son 90 minutos más que tienen ellos”, disparó.

Siguiendo con la firme defensa a sus decisiones al mando de la selección de Chile, Córdova aseguró que “se afianza el grupo, es bienvenido jugar ante estadio lleno, un partido de verdad”.

“En cada Fecha FIFA se debe tener este tipo de partidos y es lo mismo que tratamos de replicar en las selecciones juveniles, jugar y no parar de ir a torneos, porque no hay mejor formación que jugar con rivales de nivel. Ha sido provechoso estar acá”, cerró.

