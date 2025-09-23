Los hinchas de Universidad Católica cuentan las horas para un esperado evento este fin de semana en el Claro Arena. Se trata de “Adiós Capitanes”, cita que reúne a Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez.
Tres de los más importantes capitanes que ha tenido el último tiempo el cuadro cruzado tendrán su esperado partido de despedida, con varios jugadores históricos en el cartel.
Y si bien la lista de invitados está prácticamente confirmada, donde destacan nombres como Jorge Contreras, Gerardo Reinoso, Dante Poli, entre otros, hay uno que se puede sumar siendo el más inesperado.
ver también
El polémico ranking de los 10 mayores ídolos de la Católica que entrega la Inteligencia Artificial
El inesperado invitado para “Adiós Capitanes”
La lista de futbolistas que estarán despidiendo a los insignes capitanes de Universidad Católica se puede sumar otro hincha cruzado, que hoy ocupa uno de los cargos más importantes.
ver también
¿Cuándo es? Todos los jugadores que confirmaron su participación en “Adiós Capitanes”
ADN Deportes filtró en las últimas horas que uno de los invitados para “Adiós Capitanes” es nada más, ni nada menos, que el Presidente de la República, Gabriel Boric.
La emisora reveló que el Mandatario ya recibió la invitación por parte de la organización del evento para participar. Pero, también fueron más allá, y contaron que “estaría evaluando jugar algunos minutos en la cancha del Claro Arena”.
Sin embargo, todo dependerá de la agenda que tenga Boric en los últimos días. ADN detalló que la organización de la despedida está en contacto con Presidencia por su participación en la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
Cabe destacar que el Jefe de Estado no solo participará en dicha cita, también tiene previstas otras actividades hasta el jueves 25 de septiembre en la ciudad norteamericana.
Los confirmados para la despedida de los capitanes de la UC
Según revela PuntoCruzado, entre quienes dirán presente en la emotiva despedida de los tres capitanes de la Universidad Católica se encuentran:
- José Pedro Fuenzalida
- Cristian Álvarez
- Milovan Mirosevic
- Gerardo Reinoso
- Jorge Contreras
- Nelson Tapia
- Patricio Toledo
- José María Buljubasich
- Diego Buonanotte
- Alberto Acosta
- Alfonso Parot
- Jorge Acuña
- Roberto Gutiérrez
- Miguel Ponce
- Eros Pérez
- Fernando Cordero
- David Llanos
- Polo Quinteros
- Rodrigo Valenzuela
- Patricio Ormazábal
- Felipe Gutiérrez
- Arturo Norambuena
- Dante Poli
- Francisco Arrue
- Jorge Varga
- Iván Álvarez
- Andrés Romero
- Marko Biskupovic
- Iván Vásquez
- Diego Rosende
- Jaime Carreño
- Marko Biskupovic
- Francisco Silva
- Daniel Pérez
- Franco Costanzo
- Sebastián Rozental
- Jaime Rubilar
- Germán Lanaro
- Nelson Parraguez
- Jorge Aravena
- José Luis Villanueva
- Ricardo Lunari
- Luciano Aued