Los hinchas de Universidad Católica cuentan las horas para un esperado evento este fin de semana en el Claro Arena. Se trata de “Adiós Capitanes”, cita que reúne a Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez.

Tres de los más importantes capitanes que ha tenido el último tiempo el cuadro cruzado tendrán su esperado partido de despedida, con varios jugadores históricos en el cartel.

Y si bien la lista de invitados está prácticamente confirmada, donde destacan nombres como Jorge Contreras, Gerardo Reinoso, Dante Poli, entre otros, hay uno que se puede sumar siendo el más inesperado.

El inesperado invitado para “Adiós Capitanes”

La lista de futbolistas que estarán despidiendo a los insignes capitanes de Universidad Católica se puede sumar otro hincha cruzado, que hoy ocupa uno de los cargos más importantes.

ADN Deportes filtró en las últimas horas que uno de los invitados para “Adiós Capitanes” es nada más, ni nada menos, que el Presidente de la República, Gabriel Boric.

La emisora reveló que el Mandatario ya recibió la invitación por parte de la organización del evento para participar. Pero, también fueron más allá, y contaron que “estaría evaluando jugar algunos minutos en la cancha del Claro Arena”.

MIlovan Mirosevic es uno de los capitanes cruzados que dirá presente este fin de semana en el Claro Arena. Foto: Photosport.

Sin embargo, todo dependerá de la agenda que tenga Boric en los últimos días. ADN detalló que la organización de la despedida está en contacto con Presidencia por su participación en la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Cabe destacar que el Jefe de Estado no solo participará en dicha cita, también tiene previstas otras actividades hasta el jueves 25 de septiembre en la ciudad norteamericana.

Los confirmados para la despedida de los capitanes de la UC

Según revela PuntoCruzado, entre quienes dirán presente en la emotiva despedida de los tres capitanes de la Universidad Católica se encuentran:

José Pedro Fuenzalida

Cristian Álvarez

Milovan Mirosevic

Gerardo Reinoso

Jorge Contreras

Nelson Tapia

Patricio Toledo

José María Buljubasich

Diego Buonanotte

Alberto Acosta

Alfonso Parot

Jorge Acuña

Roberto Gutiérrez

Miguel Ponce

Eros Pérez

Fernando Cordero

David Llanos

Polo Quinteros

Rodrigo Valenzuela

Patricio Ormazábal

Felipe Gutiérrez

Arturo Norambuena

Dante Poli

Francisco Arrue

Jorge Varga

Iván Álvarez

Andrés Romero

Marko Biskupovic

Iván Vásquez

Diego Rosende

Jaime Carreño

Francisco Silva

Daniel Pérez

Franco Costanzo

Sebastián Rozental

Jaime Rubilar

Germán Lanaro

Nelson Parraguez

Jorge Aravena

José Luis Villanueva

Ricardo Lunari

Luciano Aued

