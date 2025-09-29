Un momento de mucha tensión se vivió en el evento de Universidad Católica “Adiós Capitanes”, realizado Claro Arena, cuando Patricio Toledo cayó al suelo producto de un infarto.

La preocupación fue gigantesca en el recinto de Las Condes. A pesar del susto y la gravedad del hecho, afortunadamente el ex meta cruzado fue estabilizado en un centro médico.

Un asunto que no dejó a nadie indiferente. Por lo mismo es que Gary Medel, uno de los emblemas del actual plantel de Católica, no quedó indiferente y reaccionó a este hecho.

El mensaje de Gary Medel a Toledo

Fue en sus redes sociales donde el Pitbull compartió una publicación de la barra Los Cruzados, en la que le envía un mensaje de apoyo al Pato tras el incidente que le tocó vivir.

El mensaje del Gary a Toledo

“Fuerza Patricio y a toda su familia”, fue lo que le nació decir al ex jugador del Inter de Milán en un momento tan delicado, entendiendo eso sí que ya estaba mejor de salud tras haberse desvanecido en la cancha.

Publicidad

Publicidad

Quien llegó a asistir a Toledo fue Gerardo Reinoso, quien incluso le realizó respiración boca a boca, entendiendo que la situación era de una gravedad extrema.

ver también ¡Le salvó la vida! Gerardo Reinoso relata los minutos de terror tras infarto de Patricio Toledo

“La pasamos mal. Sufrimos mucho. Tuvimos mucho miedo y afortunadamente todo terminó bien”, manifestó en diálogo con Las Últimas Noticias.

Toledo deberá estar hospitalizado por tres días para poder monitorearlo, aunque con el optimismo de que ya se encuentra estabilizado tras el angustiante momento que atravesó.

Publicidad