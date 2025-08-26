Nicolás Castillo dio una reflexión potente en torno a su estadía en México e incluso la comparó con Chile. Para el centrodelantero chileno, su paso por el fútbol azteca le trajo muchas alegrías. Pero también fue ahí donde padeció una trombosis que casi le cuesta morir.

En su carrera, el Nico Castillo fue un temible goleador en el balompié mexicano, donde defendió las camisetas de los Pumas de la UNAM y del América. “En este momento quiero ser feliz”, le dijo el renquino al podcast We Are Brave, donde lo entrevistó su ex compañero Miguel Layún.

“Estoy en un momento tranquilo, feliz, disfrutando lo que no pude hacer cuando era chico: poder ir a cenar, tomarme una copa de vino, disfrutar las amistades que me dio el fútbol. Estoy en eso”, agregó el ex ariete del Benfica de Portugal, donde llegó tras sus buenas actuaciones en suelo azteca.

Nicolás Castillo, Francisco Silva y Cristopher Toselli festejan la Copa América que la Roja ganó en 2016. (Photosport).

Añadió que “me encantaría volver a México, que fue un lugar donde me sentí muy bien y cómodo. Me trataron muy bien, hoy en día estoy en la calle y me siguen tratando muy bien. Siempre digo: me quieren más en México que en mi país“. Una declaración desde lo más profundo de sus sentimientos.

“Al extranjero que va a Chile también lo quieren más que en sus propios países. Yo me la he buscado un poquito”, reconoció el atacante surgido en las inferiores de Universidad Católica, club del que es hincha ferviente. Y donde tuvo un tercer ciclo hace poco.

Nicolás Castillo dice que en México recibe más cariño que en Chile

Nicolás Castillo sabe que en la hinchada de la UC en Chile es muy querido, pero también percibe que en México es receptor de más gestos de cariño. En los Pumas de la UNAM, el chileno hizo 26 goles en 45 partidos. Una cosecha temible que llamó la atención de uno de los clubes más grandes de Portugal.

Nicolás Castillo celebra uno de los goles que anotó en Pumas de la UNAM. (Mexsport/Photosport).

“Tengo muy buenos recuerdos de México, pese al peor momento de mi vida y que casi me muero, me encantaría volver. Quién sabe…”, fue la posibilidad que dejó el Nico Castillo sobre la mesa. El tiempo dirá si el mundialista con la Roja Sub 20 en Turquía 2013 cumple aquel deseo…