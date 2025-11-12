Compañero de Gonzalo Tapia sufre complicación cardíaca: aseguran que se retira este año

Conmoción total ha generado en el fútbol brasileño lo ocurrido con Óscar dos Santos Emboaba Júnior. El jugador estrella del Sao Paulo sufrió una complicación cardíaca y se desplomó en pleno entrenamiento.

Según indica Globosporte, el hecho se registró el martes cuando el compañero de Gonzalo Tapia realizaba trabajos en una bicicleta estática. El jugador perdió el conocimiento y rápidamente recibió atención de parte del cuerpo médico. Se detalla que se le realizó electrocardiogramas, ecocardiogramas y una ecografía cervical pero no arrojaron anomalías.

ver también DT de São Paulo se desarma en elogios para Gonzalo Tapia: “Marca la diferencia”

Pese a esto, ahora Óscar está bajo la prueba del Holter por las próximas 24 horas. Sin embargo, todos los hinchas del fútbol desplegaron mensajes de apoyo al jugador. Incluso sus ex equipos de inmediato alertaron sobre su situación.

“Los pensamientos de todos en el Chelsea FC están con nuestro ex jugador Oscar y su familia en este momento difícil”, recalcó el cuadro inglés que disfrutó del brasileño de 34 años en su mejor versión. Incluso conquistó dos Premier League y una Europa League.

Óscar se encuentra en evaluación tras la complicación cardíaca que sufrió este martes.

¿Cuál es el estado de Óscar?

Tal como se indicó, el jugador del Sao Paulo sigue en proceso de evaluación. Aunque el jugador ha recalcado que no sintió molestias hasta la fecha. Pero se estudia una posible relación con los medicamentos que toma por una fractura de vértebras que sufrió en agosto.

Publicidad

Publicidad

“Muchas gracias por los mensajes y las oraciones. Todo saldrá bien, si Dios quiere”, en su cuenta de Instagram tras lo ocurrido este martes. El tema es que desde su entorno se asegura que ya es una opción el retiro. Globo indica que hay una probabilidad del 99% de que cuelgue los botines para prevenir cualquier tipo de episodios de este nivel.

Aunque en Sao Paulo recalcan que esto es solo decisión del jugador y respetarán sus determinaciones a futuro. “Como de costumbre y respetando la privacidad del jugador, nueva información será publicada tan pronto como el equipo médico haya una actualización, de común acuerdo con Óscar”, sentenciaron.

Publicidad