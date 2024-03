Una esperada noche de premios se viene este domingo, con finalmente la realización de los Oscar 2024. Lo que premia lo mejor de las películas tanto en el cine como en el streaming.

Jornada que tiene como grandes novedades la nominación de dos chilenas: La Memoria Infinita como mejor documental y El Conde en la categoría de mejor fotografía.

Además, se llega con una pelea importante entre varias cintas aclamadas por la crítica. Entre ellas Oppenheimer, Poor Things, Killers of the Flower Moon, The Holdovers, Anatomy of a Fall; además de otras populares como Barbie.

¿A qué hora son los Oscar 2024?

La ceremonia y alfombra roja se desarrollará este domingo 10 de marzo desde las 19:00 horas de Chile. Se adelanta que desde las 21:00 horas inicia la premiación misma.

¿Dónde ver en vivo por televisión los Oscar?

Los Premios Oscar tendrán la transmisión en vivo del canal TNT, además de un programa especial por CNN Chile.

TNT

VTR: 56/781

DirecTV: 502/1502

Movistar: 595/870

Claro: 92/592

Zapping: 52

TuVes HD: 243/131

Entel: 109

Mundo: 66/566

GTD/Telsur: 251/890

CNN Chile

VTR: 15 (SD)

DTV: 154 (SD) – 1154 (HD)

ENTEL: 54 (HD)

CLARO: 37 (SD)

GTD/TELSUR: 132 (SD)

MOVISTAR: 424 (SD) – 817 (HD)

¿Dónde ver por streaming los Premios Oscar?

Si buscas un link para ver en vivo la premiación de los Oscar, podrás hacerlo completamente en directo si estás suscrito a Max.

La ceremonia duraría hasta cerca de tres horas y media, donde contará con una lista de estrellas que presentarán los premios además del host, Jimmy Kimmel.

Además de la entrega de premios y la segura participación de momentos divertidos; los Oscar tienen presentaciones en vivo de las canciones originales nominadas.

En esta, un gran show que se espera es la de I’m Just Ken; canción de Barbie que agarró un montón de popularidad durante el 2023 y que ya está confirmado que será interpretada por el actor Ryan Gosling junto a un gran grupo de bailarines.