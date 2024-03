Esta noche se están presentando los Oscars 2024. Ya tenemos a varios ganadores de la noche con Poor Things siendo la favorita al llevar la mayoría de premios ganados durante la ceremonia de momento.

Aunque sin duda uno de los momentos más esperados de la noche era la presentación de Ryan Gosling con I’m Just Ken. Y es que el actor, que en un principio no quería participar, finalmente si se presentó y claramente lo hizo al más puro estilo de Barbie.

Presentó I’m Just Ken

Ryan Gosling se presentó en el escenario de los Oscars con I’m Just Ken, la canción que interpretó su personaje en Barbie. Al más puro estilo de la película el actor apareció en el escenario entero de rosa y brillos a presentar su más grande éxito.

Acompañado de sus compañeros Ken, el actor también fue acompañado por el guitarrista Slash quien realizó el solo de guitarra.

No contento con eso Gosling hizo cantar al público con su canción llamando a Greta Gerwig, America Ferrera, su co-estrella Margot Robbie y también Emma Stone.

Con su presentación Ryan se tomó la noche y es una de las mejores presentaciones de los Oscars de este 2024. Y es que como era de esperarse el actor se robó las miradas del público con su canción, la que es de lo más destacado de la película de Greta Gerwig junto con la actuación del actor.

Puedes revisar la presentación completa de Ryan Gosling a continuación:

¿Ganó a Mejor Actor de Reparto?

Tristemente, Ryan Gosling no ganó el premio a Mejor Actor de Reparto y es que el premio se lo llevó Robert Downey Jr. por su papel de Lewis Strauss en Oppenheimer.

En un premio más que merecido, el actor que interpretó a Iron Man durante tantos años para Marvel Studios recibió su primer Oscar durante esta noche.

¿I’m Just Ken ganó a Mejor Canción?

Lamentablemente, I’m Just Ken no ganó a Mejor Canción en los Oscars 2024, pero el premio si se lo llevó Barbie y es que la premiada fue Billie Eilish quién junto con su hermano, Phineas, se llevaron la estatuilla por la canción What Was I Made For?