La Roja vuelve a la cancha en la nueva fecha FIFA. Esta vez, la selección chilena se enfrenta a Rusia en un partido donde Nicolás Córdova quiere seguir viendo caras nuevas.

La Roja trabaja pensando en la Copa del Mundo de 2030, donde no quieren darse el lujo de quedar nuevamente fuera de la cita planetaria. Por esta razón, este tipo de encuentros son claves para ir proyectando a jugadores que puedan ser opción para la selección adulta.

¿Qué canal transmite el amistoso de Chile vs Rusia?

El partido de La Roja podrá ser visto en TV por Chilevisión e ESPN, además estará disponible por streaming en las plataformas digitales de CHV y en Disney+.

¿Cuándo juega Chile vs Rusia y a qué hora?

El amistoso será este sábado 15 de noviembre a las 12:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico de Sochi, Rusia.

Con Córdova al mando

Chile todavía no tiene a un sucesor de Ricardo Gareca y no hay ni luces de aquello. Pese a que el favorito del medio es Manuel Pellegrini, por ahora no hay nada concreto. Nicolás Córdova, cuestionado por su trabajo en juveniles, estará al mando.

El último partido oficial de La Roja fue ante Perú, en el cual los nacionales se quedaron con la victoria por 2-1 con goles de Ben Brereton y Maximiliano Gutiérrez. Rusia si bien está “vetado” del fútbol internacional como consecuencia de la guerra ante Ucrania, no deja de ser un rival calificado.

Los euroasiáticos vienen de enfrentar a Perú e igualaron 1-1 en un duelo donde la figura terminó siendo Pedro Gallese. Los dirigidos por Nicolás Córdova intentarán mostrar una buena cara ante Rusia. Tras este partido, Chile se medirá contra los del Rímac el martes 18 de noviembre.