Tras el cierre de tres grupos, el equipo de Marcelo Bielsa ya sabe los resultados que le sirven para meterse en 16° de final, incluso como mejor tercero.

La primera jornada de definiciones en la fase de grupos del Mundial 2026 le trajo una muy buena noticia para Uruguay, que de cara al difícil duelo de este viernes con España en Guadalajara, se le empiezan a dar los resultados que necesita para avanzar a 16° de Final.

Luego del cierre de los grupos A, B y C, el equipo que dirige Marcelo Bielsa ya sabe que si llegase a empatar su encuentro ante la escuadra de Luis de la Fuente, se posicionará como uno de los mejores terceros, con diferencia de gol de 0.

Pero no únicamente eso, pues además Uruguay requiere que otros dos terceros de grupo finalicen con menos de tres puntos o con esa cantidad de puntos y diferencia de gol negativa, para así meterse entre los ocho que ingresan por esa plaza a la siguiente fase del Mundial 2026.

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Los otros resultados que clasifican a Uruguay en el Mundial

Además del empate que la dejará en el tercer puesto del Grupo H, a La Celeste le convendría romper con todos los pronósticos posibles y ganarle a España para acabar como primero con cinco puntos. Estas son las únicas formas para avanzar.

Ahora, si llega a darse cierta lógica y la Furia Roja consigue la victoria en Guadalajara, Uruguay quedará automáticamente eliminada del Mundial 2026, sin importar lo que ocurra con el otro duelo de la zona, entre Cabo Verde y Arabia Saudita en Houston.

De todas formas, ya se especula en la prensa uruguaya, especialmente, con que haya la realización de un “pacto” entre orientales e hispanos para que su duelo termine en empate y ambos aseguren su lugar en la próxima fase. Pero aún no está dicha la última palabra.

¿Cuándo se juega este encuentro?

El duelo por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026 entre Uruguay y España se disputará este viernes 26 de junio desde las 20:00 horas en el Estadio Akron de Guadalajara.

En síntesis