Noruega venció a Senegal en un duro partido por el Grupo I del Mundial 2026. De esta forma, los europeos aseguraron su clasificación.

Noruega consiguió un importante triunfo ante Senegal en el Mundial 2026. Los europeos, con Erling Haaland como gran estrella, vencieron por 3-2 a un cuadro africano que mostró serias falencias a nivel defensivo.

Esta victoria le permite, tanto a Haaland como a Mbappé, poner un pie en la ronda de dieciseisavos de final. Eso sí, antes, Francia y Noruega se enfrentarán para dirimir qué equipo se quedará con el primer lugar del Grupo I.

El encuentro entre los equipos europeos no será cualquier cosa. Sobre todo, porque el ganador del grupo enfrentará a uno de los mejores terceros, mientras que el segundo lugar irá ante el mismo puesto del Grupo E (probablemente, Costa de Marfil). Además, en octavos se visualiza, en caso de quedar primeros, enfrentar a Alemania, mientras que de el subliderato conduce hacia Brasil o Marruecos.

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La celebración que se hizo viral

Pese a todo este cálculo frío sobre lo que depara el desarrollo del Mundial a cada cual, es mejor para muchos pensar en el presente. En este caso, Noruega disfrutó con todo su clasificación a 16avos, con su propio público.

Tras el triunfo por 3-2, los Vikingos Rojos fueron hacia la galería llena de hinchas noruegos, cogieron un bombo e hicieron la misma celebración que los caracterizó durante el partido. Es decir, mientras Odegaard hacia sonar la percusión, los jugadores, sentados en posición como si estuvieran en un barco, hacían el gesto de remar cada vez que se golpeaba el tambor.

El mundo del fútbol parece feliz, cuando Haaland es feliz | Getty Images

Erling Haaland y sus compañeros hicieron esta especie de “barco vikingo” y deleitaron a los espectadores, en uno de los momentos lindos que nos ha dejado esta Copa del Mundo. El festejo ya es viral.

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En resumen…