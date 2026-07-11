Argentinos reclaman por “Argentinofobia” en el Mundial: “Hay un odio tremendo”

En la previa al partido ante Suiza, medios de Argentina recalcaron que hay un aborrecimiento excesivo contra su selección.

El Mundial 2026 entró en la recta final y este sábado se define a los últimos semifinalistas, los que se sumarán a Francia y España en la lucha por el anhelado título.

Pero mientras esto ocurre, en Argentina medios partidarios se ponen el parche antes de la herida de forma innecesaria. A tal punto que ahora hasta indican que hay una persecución mediática contra ellos.

ver también “Corrupto” y “chanta”: Programa de TV se lanza contra árbitro argentino en el Mundial

Así lo enfatizaron y hasta lo denominaron como “Argentinofobia”. “Es tremenda. Los festejos del Dibu, y de algunos jugadores fue soberbia. Pero hay un odio tremendo de los mexicanos, uruguayos, chilenos y españoles”, lanzaron sin ningún asco en el programa VAR de Copas.

Tweet placeholder

Situación que se exacerbó con los incidentes dentro de la cancha y los dudosos cobros, que justamente, siempre favorecieron a la albicelestes. Por lo mismo, luego siguió en Carnaval Stream con la denuncia. “Los europeos caen en la trampa que Europa es su mundo. Hay un sesgo anti Argentina”, aseguraron. “La Argentinofobia es un tema en el Mundial”, agregaron, dejando en claro que la FIFA abordará el caso.

Tweet placeholder

A tal punto que hasta el entrenador Lionel Scaloni abordó este tema a horas de jugar contra Suiza. Aunque recalcó que están claros sobre la situación pero que les sirve de energía para seguir luchando por el “Bicampeonato” en el Mundial.

“En las redes sociales se magnifica todo. Utilizamos esos comentarios para demostrarle a los jugadores que hay gente que no quiere que Argentina gane. Lo utilizamos para que se rebelen y jueguen mejor”, recalcó.

¿Cuándo juega Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial?

Así las cosas, Argentina llega con equipo completo para el duelo por cuartos de final del Mundial 2026. El elenco que estará liderado por Lionel Messi se mide ante Suiza a partir de las 21:00 horas de este sábado 11 de julio.

El partido será transmitido por TV abierta como Chilevisión. También será emitido por DSports de Directiv. Además por señal de streaming estará disponible en Chilevisión.cl, DGO, Paramount+ y Disney+.

En resumen:

Las selecciones de Francia y España ya se clasificaron como semifinalistas del Mundial 2026.

El entrenador Lionel Scaloni abordó la supuesta persecución mediática contra la selección de Argentina.

La selección de Argentina enfrentará a Suiza este sábado 11 de julio a las 21:00 horas.