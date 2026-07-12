Los argentinos están ansiosos de cara a la semifinal ante los ingleses por el Mundial 2026 y quieren vencer de cualquier manera.

Una semifinal de ensueño se jugará en el Mundial 2026, puesto que Argentina logró el último cupo entre los cuatro mejores del certamen planetario y se medirá ante Inglaterra.

La Albiceleste sufrió una vez más para ganar en la Copa del Mundo, ya que Suiza vendió cara su derrota y se impuso por 3-1 en el tiempo suplementario, con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez cerca del pitazo final.

Los ingleses, en tanto, también sudaron la gota gorda para meterse en semifinales, porque también fueron al alargue, donde celebraron un apretado 2-1 ante Noruega, gracias a la gran actuación de Jude Bellingham.

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Sebastián Vignolo pide un triunfo “cómo sea” ante Inglaterra

Los argentinos palpitan con su pasión característica el partido ante los ingleses, el cual aspiran a ganar de cualquier forma, según ya se puede leer y escuchar en el vecino país.

El cruce entre Argentina e Inglaterra más recordado es el que se produjo en los cuartos de final de México 1986, cuando Diego Maradona hizo el gol del siglo y también anotó con la mano.

El histórico relator argentino de ESPN Sebastián Vignolo se inspira en El Diego para el duelo de este miércoles, porque argumenta que la Albiceleste tiene que ganar aunque sea haciendo trampa.

La polémica frase de Vignolo.

“Lo único que importa es ganar. Aunque sea con la mano. (Otra vez)”, planteó el Pollo en su cuenta de X.

La frase de Vignolo se viralizó, recibiendo el apoyo de los argentinos y el repudio del resto del mundo.

En síntesis

Argentina venció 3-1 a Suiza en tiempo suplementario con goles de Álvarez y Martínez.

en tiempo suplementario con goles de Álvarez y Martínez. Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega en el alargue con actuación de Jude Bellingham.

en el alargue con actuación de Jude Bellingham. Sebastián Vignolo publicó en X que Argentina debe ganar aunque sea con la mano.

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¿Cuándo y a qué hora es la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este miércoles 15 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Atlanta.