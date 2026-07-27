Fue multicampeón con Colo Colo y ahora enfrenta complejo momento en Brasil

Alan Saldivia llegó como gran refuerzo de Vasco da Gama en este 2026 y ahora cede terreno en el equipo titular.

El momento de Alan Saldivia genera dudas en Brasil. Pese a llegar como gran refuerzo de Vasco da Gama, el uruguayo no ha podido afianzarse a la alta competencia.

En el Cacique lo ganó todo: Copa Chile, Liga de Primera y Supercopa. Incluso integró el equipo ideal del fútbol chileno en 2023 y 2024. Pero en este 2026 dio el gran salto y dejo el Estadio Monumental para jugar en el ya mencionado Vasco.

ver también Esteban Paredes le saca los guantes a Vozinha en Colo Colo: “Es más para la galería”

Con Renato Gaúcho sumó sus primeros partidos de titular, y se perfilaba como pieza clave en el equipo. Incluso disputó la Copa Sudamericana y logró meterse en los playoffs, aún cuando su DT hizo tele trabajo y miró en menos el torneo.

Pero el central uruguayo sufrió problemas físicos y su rendimiento fue decayendo. A tal punto que sufrió el apriete de la barra en su minuto. Pero luego la dirigencia despidió a Gaúcho y decidió la llegada del DT Pedro Emmanuel. Por lo que todo indicaba que su futuro podría cambiar.

A tal punto que se esperaba que su retorno a las canchas fuese este domingo en el duelo de Vasco ante Mirassol. Sin embargo, Saldivia tuvo que mirar desde fuera de la cancha el empate 1-1 por el Brasileirao.

Lo que de inmediato desató las teorías sobre la situación del ex Cacique. A tal punto que el “Canal do Pedrosa” deslizó que Saldivia no sería del gusto del entrenador. De momento no se ha abordado una posible salida, pero sí se indica que el charrúa corre de más atrás para poder quedarse con un puesto de titular.

Tweet placeholder

¿Cuánto recibió Colo Colo por la venta de Alan Saldivia?

Alan Saldivia del Colo Colo a principio de año y emigró hasta Vasco da Gama. El contrato se firmó hasta el 2028. “Me gustó mucho la idea de seguir mejorando, fue un buen punto para mí para elegir a Vasco”, apuntó el defensa de 24 años.

Por la venta de Saldivia, Colo Colo recibió la cifra de $1,85 millones de dólares. Además el Cacique se quedó con el 30% de su carta, ante una posible venta en el futuro.