Tras la victoria con Everton en Copa Chile, el '10' argentino fue claro respecto a si seguirá en el club o partirá a Querétaro con Esteban González.

Universidad Católica sumó su segundo triunfo consecutivo en Copa Chile tras vencer en Viña del Mar a Everton por 3-1. Uno de los jugadores más destacados del elenco cruzado fue el volante Matías Palavecino, quien aportó con una asistencia.

Este encuentro se suma al gol que convirtió en la victoria del fin de semana ante Deportes Copiapó. Buenos rendimientos que se dan en medio de los rumores que lo vinculan a una salida al Querétaro de México para juntarse con el técnico Esteban González.

Fue tras el duelo en Sausalito que Palavecino sacó la voz. En entrevista con TNT Sports aclaró en qué está su situación contractual ante la oferta del cuadro azteca, y fue enfático en manifestar que su deseo personal es seguir en Católica.

Matías Palavecino aclara su futuro en la Católica

“Me voy sintiendo muy bien. Mis compañeros me hacen sentir parte de esto y me dan confianza, soy un agradecido de ello. Cuando me toque sumar, ahí estaré”, expresó el rosarino sobre su primer semestre con la camiseta de La Franja.

Cuando le consultaron a Palavecino si es que partirá al Querétaro o seguirá lo que resta del año en Católica, respondió enfático que “la verdad que no sé, eso es algo que lo maneja mi representante, yo estoy feliz de estar acá, estoy contento, no tengo la cabeza en otro lado”.

En la primera parte de su estancia en Los Cruzados proveniente del campeón Coquimbo Unido, el ’10’ trasandino registra 1.619 minutos en 27 juegos entre Supercopa, Liga, Copa de la Liga y Libertadores. Suma cuatro goles y nueve asistencias, además de tres tarjetas amarillas y dos expulsiones.

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En síntesis

Matías Palavecino brilló con una asistencia en el triunfo de la UC ante Everton por Copa Chile.

brilló con una asistencia en el triunfo de la UC ante Everton por Copa Chile. Ante los rumores que lo ligan a Querétaro , el “10” trasandino expresó su deseo de seguir en el club.

, el “10” trasandino expresó su deseo de seguir en el club. Aseguró estar feliz y enfocado, dejando cualquier negociación en manos de su representante.

¿Cuándo juega la UC?

Por la cuarta fecha del Grupo B en Copa Chile, Universidad Católica recibe a San Luis de Quillota en el Claro Arena, este sábado 27 de junio desde las 20:00 horas.