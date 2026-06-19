El ex seleccionado nacional Miguel Ángel Neira alzó la voz y ante la posible salida del argentino, pidió a la UC buscar el fichaje del hoy "cortado" en la U.

En momentos donde el volante Lucas Assadi está “cortado” por el argentino Fernando Gago en Universidad de Chile por “decisión técnica”, aparece un inesperado e insólito destino para continuar su carrera como futbolista: ¿Universidad Católica?

Tal cual. El responsable de esto es un ex futbolista histórico de la institución como Miguel Ángel Neira, que en conversación con Bolavip exigió que los cruzados vayan por el fichaje del ’10’ azul, en caso que se dé la partida del argentino Matías Palavecino a México.

“Si hay una oferta que le convenga a él (Palavecino), tiene que tomarla, tiene que aprovechar el momento. Nunca me ha gustado el fútbol mexicano, pero si se va le va a ir bien. Pero Católica tiene que contratar a un 10. Acá en Chile hay uno solo, pero no creo que lo vendan: Lucas Assadi“, afirmó el otrora volante.

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Histórico pide a Assadi para Católica en lugar de Palavecino

A propósito del puentealtino, el ex seleccionado nacional mundialista en España 1982 acusó directamente a Fernando Gago que “le hace mal al fútbol chileno“, pues asegura que “soy hombre del fútbol y no puede tener en el banco a un jugador como él”.

“Antes que se lesionara, Assadi era por lejos el mejor jugador de Chile (…) Si no es la directiva de la U, que sean los hinchas, pero que reclamen, porque están matando a un jugador para la Selección Chilena“, agregó Neira, ícono de los años 80 en Católica.

Esta declaración se da en momentos que el ’10’ azul está en su peor momento en Universidad de Chile, donde en esta temporada, entre Liga y Copa de la Liga apenas disputó 679 minutos en 15 juegos, donde no registra goles mas suma dos asistencias.

A Lucas Assadi lo piden para reforzar a Universidad Católica (Photosport)

En síntesis