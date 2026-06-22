El cuadro sureño oficializó la llegada del delantero formado en los azules, para fortalecer el ataque para la segunda rueda del ascenso.

Con el inicio del mercado de invierno, los distintos equipos del fútbol chileno comienzan a mover sus piezas para reforzar sus planteles de cara a la segunda parte de la temporada. Uno de ellos es Deportes Puerto Montt, que anunció a través de sus redes sociales la incorporación de un exjugador de Universidad de Chile.

Se trata de Bryan Taiva, delantero de 27 años que llega al cuadro sureño con el objetivo de aportar experiencia y goles en la lucha por el ascenso.

Puerto Montt anuncia el fichaje de Bryan Taiva

A través de sus redes, el Velero confirmó su llegada a la escuadra. “Bryan Taiva ya tiene la mira puesta en el pórtico”.

“Delantero chileno, Bryan Taiva llega al Velero para sumar potencia, movilidad y precisión en los últimos metros de la cancha”.

Añadiendo que “con instinto de área, buen juego ofensivo y capacidad para moverse por el frente de ataque, Taiva se integra al proyecto 2026 para aportar profundidad, definición y presencia en la zona donde cada detalle puede cambiar el destino de un partido”.

La carrera de Bryan Taiva

El atacante inició su carrera profesional en Universidad de Chile en 2016 y posteriormente fue cedido a clubes como San Marcos de Arica y San Luis de Quillota.

El jugador comenzó su carrera junto a U de Chile/Photosport

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Tras dejar el conjunto azul, continuó su trayectoria en equipos como Deportes Temuco, Deportes Santa Cruz, Deportes Melipilla y Santiago Morning. Su último club fue Santiago City, donde disputó la primera parte de la temporada 2026.

El presente de Deportes Puerto Montt

Actualmente, Deportes Puerto Montt se ubica en el séptimo lugar de la Primera B y buscará consolidarse en la parte alta de la tabla durante la segunda rueda. El objetivo del elenco albiverde es asegurar un lugar en la liguilla de ascenso y mantener viva la ilusión de regresar a la máxima categoría del fútbol chileno.

En síntesis: