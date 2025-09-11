Este fin de semana se vivirá una gran jornada deportiva en donde reconocidas figuras chilenas representarán a Chile en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 y la Copa Davis, el cual confirmó recientemente su transmisión en señal abierta.

El Mundial se desarrollará entre el 13 y el 21 de septiembre en el Estadio Nacional de Japón en donde más de 2.000 atletas de cerca de 200 países competirán en 49 pruebas, con 147 medallas en juego, siendo esta la tercera vez que el país asiático realiza este importante certamen.

Mientras que por Copa Davis se disputará la esperada serie entre Chile y Luxemburgo por el Grupo Mundial I.

La transmisión en señal abierta de Copa Davis

Los encuentros se transmitirán este 13 desde las 16:30 horas y el 14 de septiembre desde las 15:30 horas, en el Court Central Anita Lizana, en el Parque Estadio Nacional.

En la conducción en el Área Deportiva de TVN estarán Pedro Carcuro, Gonzalo Fouillioux, Fernando Tapia y Gonzalo Quiroz, además del los comentarios de Horacio de la Peña.

Así podrás ver el Mundial de Atletismo

TVN realizará una transmisión inédita en la TV nacional en donde emitirán más de 30 horas de competencia, incluyendo dos fines de semana completos y tres jornadas en horario prime.

Publicidad

Publicidad

Las transmisiones iniciarán desde el sábado 13 de septiembre a las 11 am, además que el 17, 18 y 19 de septiembre habrá emisiones estelares a las 22:30 horas.

ver también Chile ante Luxemburgo: Lo que gana si triunfa y lo que arriesga si tropieza en Copa Davis

En la conducción estará el Pedro Carcuro, Gonzalo Fouillioux y Fernando Tapia con los comentarios de la atleta del Team Chile Javiera Contreras y la entrenadora Daniela Pavéz.

ver también ¿Cuándo empieza? Esta será la transmisión en señal abierta del Mundial sub-20 2025

El equipo está compuesto por reconocidas deportistas nacionales en distintas disciplinas: Martina Weil, María Ignacia Montt, Isidora Jiménez, María Ignacia Montt, Anais Hernández, Macarena Borie, Javiera Cañas, Antonia Ramírez, Hugo Catrileo, Nicole Urra, Ignacio Velásquez, Ivana Gallardo, Gabriel Kehr, Humberto Mansilla y Claudio Romero.

Publicidad