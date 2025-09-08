La deportista chilena, Isidora Jiménez, se prepara para correr la posta 4×100 en el Mundial de Atletismo de Tokio junto al equipo femenino de relevos. La penquista de 32 años ya registra participaciones en los Mundiales de Moscú 2013, Pekín 2015, Londres 2017, Birmingham 2018 y Yokohama 2019.

Pero la Isi también piensa en formar agrandar la familia: en conversación con Lun, la velocista criolla reveló que pronto quiere ser madre.

“Me gustaría ser mamá, aunque no sé mucho qué me depara el destino. Con Felipe (Priz), mi marido, ya llevamos seis años de casados y ser papás es parte de nuestros planes”, reveló Jiménez.

Agrega que “yo soy fanática del sur, me encanta, y me gustaría formar familia en el sur por la calidad de vida. El día que me retire, nuestro proyecto familiar sería irnos bien al sur, tipo Patagonia. Me gustaría irme allá para ver en qué puedo ayudar”.

La Isi se prepara para el Mundial de 4×100, pero avisa que quiere ser mamá.

“En el sur, por el clima o la infraestructura, a las personas les cuesta más desarrollarse en el deporte, entonces me fascinaría colaborar en algún proyecto para que la gente puede seguir entrenando en los días de frío o lluvia”, complementó.

Publicidad

Publicidad

Isidora Jiménez sentenció que “es como descentralizar el deporte, quizás de alto rendimiento, y que sea a lo largo de Chile y no sólo en Santiago”.

Cabe recordar que la velocista olímpica en Río 2016 resultó medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en la posta 4×100, en medio de la polémica junto a Martina Weil, Anaís Hernández y María Ignacia Montt con un tiempo de 44,19 segundos.