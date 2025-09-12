Este fin de semana se vivirá una jornada deportiva de gran nivel, con destacadas figuras nacionales representando a Chile en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 que comienza este sábado 13 de septiembre.

El torneo que inicia en algunas horas terminará el próximo 21 de septiembre en el Estadio Nacional de Japón, donde más de 1.000 atletas de cerca de 200 países competirán en 49 pruebas, con 147 medallas en jugo.

Estos son todos los deportistas chilenos que estarán en el Mundial de Atletismo 2025

El campeonato comenzará este sábado 13 de septiembre y María Ignacia Montt correrá los 100 metros planos y será la primera representante chilena en competir en donde saldrá a la cancha a las 06:55 horas (horario chileno).

Este es el equipo completo de la delegación chilena

María Ignacia Montt – 100 metros planos

– 100 metros planos Nicole Urra – Maratón

– Maratón Martina Weil – 400 metros planos

– 400 metros planos Ignacio Velásquez – 10.000 metros planos

– 10.000 metros planos Hugo Catrileo – Maratón

– Maratón Gabriel Kehr – Lanzamiento del martillo

– Lanzamiento del martillo Humberto Mansilla – Lanzamiento del martillo

– Lanzamiento del martillo Claudio Romero – Lanzamiento del disco

– Lanzamiento del disco Ivana Gallardo – Lanzamiento de la bala

– Lanzamiento de la bala Maria Ignacia Montt – Posta 4×100

– Posta 4×100 Anais Hernández – Posta 4×100

– Posta 4×100 Isidora Jiménez – Posta 4×100

– Posta 4×100 Antonia Ramírez – Posta 4×100

– Posta 4×100 Macarena Borie – Posta 4×100

– Posta 4×100 Javiera Cañas – Posta 4×100

Estas son todas las pruebas que integran el Mundial de Atletismo 2025