Mundial de Atletismo 2025

Mundial de Atletismo Tokio 2025: Estos son todos los deportistas chilenos que compiten

El esperado evento mundial en donde competirán grandes deportistas chilenos comenzará este fin de semana.

Por Andrea Petersen

Estos son todos los deportistas que serán parte del gran evento deportivo.
Este fin de semana se vivirá una jornada deportiva de gran nivel, con destacadas figuras nacionales representando a Chile en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 que comienza este sábado 13 de septiembre.

El torneo que inicia en algunas horas terminará el próximo 21 de septiembre en el Estadio Nacional de Japón, donde más de 1.000 atletas de cerca de 200 países competirán en 49 pruebas, con 147 medallas en jugo.

Estos son todos los deportistas chilenos que estarán en el Mundial de Atletismo 2025

El campeonato comenzará este sábado 13 de septiembre y María Ignacia Montt correrá los 100 metros planos y será la primera representante chilena en competir en donde saldrá a la cancha a las 06:55 horas (horario chileno).

Mundial de Atletismo Tokio 2025: Este es el horario en que compiten los deportistas chilenos

Este es el equipo completo de la delegación chilena

  • María Ignacia Montt – 100 metros planos
  • Nicole Urra – Maratón
  • Martina Weil – 400 metros planos
  • Ignacio Velásquez – 10.000 metros planos
  • Hugo Catrileo – Maratón
  • Gabriel Kehr – Lanzamiento del martillo
  • Humberto Mansilla – Lanzamiento del martillo
  • Claudio Romero – Lanzamiento del disco
  • Ivana Gallardo – Lanzamiento de la bala
  • Maria Ignacia Montt – Posta 4×100
  • Anais Hernández – Posta 4×100
  • Isidora Jiménez – Posta 4×100
  • Antonia Ramírez – Posta 4×100
  • Macarena Borie – Posta 4×100
  • Javiera Cañas – Posta 4×100

Estas son todas las pruebas que integran el Mundial de Atletismo 2025

  • 10.000 metros
  • 100 metros
  • 100 metros vallas
  • 110 metros vallas
  • 1500 metros
  • 20 kilómetros de marcha
  • 200 metros
  • 3000 metros de obstáculos
  • 35 kilómetros de marcha
  • 400 metros
  • 400 metros vallas
  • Relevos 4×100 metros
  • Relevos 4×400 metros
  • 5000 metros
  • 800 metros
  • Decatlón
  • Lanzamiento de disco
  • Lanzamiento de martillo
  • Heptatlón
  • Salto de altura
  • Lanzamiento de jabalina
  • Salto de longitud
  • Maratón
  • Salto con pértiga
  • Lanzamiento de peso
  • Triple salto
