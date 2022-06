María Ignacia Montt: "La diabetes no es un límite"

María Ignacia Montt desde abril de 2021, tomó el apodo de la "mujer más rápida de Chile" tras imponerse en los 100 metros del Campeonato Nacional de Atletismo. Desde allí solo ha cosechado éxitos deportivos, a pesar de convivir con una enfermedad que afortunadamente para ella, no le ha dificultado desarrollarse como atleta de alto rendimiento.

La velocista partió en el deporte a los 10 años practicando en el colegio, confiesa que poco a poco se fue metiendo en el alto rendimiento, hasta que a los 15 años se dedicó de forma más seria y profesional a entrenar. A esa edad comenzó compitiendo por un club y a los 16 años tuvo su primera competencia representando a Chile en en Sudamericano en la categoría juvenil.

Para los que no conocen la historia de María Ignacia, ella tiene diabetes tipo 1 que fue diagnosticada a los 11 años, justo cuando comenzaba en el deporte: "La diabetes tipo 1 siginifca que tu cuerpo no produce insulina y hay que inyectarla de distintas formas. En mi caso, yo uso la bomba de insulina y estoy conectada todo el día a ella y me entrega la insulina que necesito para realizar mis actividades y regular el azúcar en la sangre".

"Eso es lo complicado de las personas con diabetes: mantener el nivel de azúcar en los valores normales y la insulina ayuda a regularlos. Yo ocupo la bomba y un monitor que tengo en el brazo, y con eso voy monitoreando los niveles. El deporte es una de las cosas que ayuda a tener un mejor control de la diabetes y un mejor control metabólico en general, porque hace que el metabolismo se acelere, ocupes menos insulina y que en palabras simples, termina convirtiéndose en un remedio para la diabetes", comenta María Ignacia.

En su caso, el deporte de alto rendimiento es un poco distinto porque hay que considerar muchos más factores. Realizar el deporte no solamente para estar sano, sino que hacerlo parte de un estilo de vida, requiere más control que para una persona normal. "Yo he podido competir a alto nivel sin problemas, y creo que la tecnología ha sido clave para poder hacer atletismo, competir y tener un buen control de la diabetes".

Montt desde hace un tiempo que trabaja con el Team Nordisk, equipo deportivo que se ha destacado por ser auspiciador principalmente de ciclistas: "Me contactaron hace un tiempo para ser parte de ellos. Es un grupo de deportistas profesionales que todos tienen diabetes, están en Europa y a pesar de que son puros ciclistas, han tratado de ampliarse a más deportes y más regiones", comenta María Ignacia.

"Yo soy la primera velocista que tiene el team, además de ser la primera mujer sudamericana. Es una tremenda oportunidad para seguir demontrándole a la gente que no solo soy yo la que está abriendo camino para la comunidad con diabetes, sino que hay mucha más gente en eso y con esta alianza vamos a poder hacer cosas distintas", señala la deportista.

Además asegura que su papel dentro del team será algo distinto "estaré haciendo distintas actividades como viajar con Novo Nordisk a hacer algunas charlas, ser parte de eventos, compartir con personas y finalmente, continuar demostrando que la diabetes no es un límite".

Por ahora María Ignacia está enfocada en sus próximas competencias. Durante finales de junio estará en España compitiendo en algunos meetings para poder mejorar sus marcas, luego viajará hasta Colombia para disputar los Juegos Bolivarianos y allí correrá los 100 y 200 metros, además de la posta 4x100. "Esas son las competencias en el corto plazo. En el mediano plazo, tengo los juegos Odesur a final de año, y ya el 2023 tengo los Juegos Panamericanos y un mundial, así que tengo hartos objetivos y espero lograrlos todos".