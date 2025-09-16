La atleta chilena Martina Weil logró su esperado paso a la semifinal de los 400 metros en el Mundial de Atletismo, tras rematar segunda en su serie con un tiempo de 50,61.

Luego de este importante logro, la chilena va por su clasificación a la final este martes y la competencia la podrás seguir a través de un canal abierto. La competencia parte desde las 9:23 horas de este martes y correrá en la tercera serie, partiendo en el carril 5 de la pista del Estadio Olímpico de Tokio.

¿Dónde ver a Martina Weil en el Mundial de Atletismo?

TVN, a través de todas sus plataformas digitales transmitirá el esperado encuentro en donde compite la chilena.

ver también ¡Vamos Chile! Martina Weil clasifica a semifinales de los 400 metros del Mundial de Atletismo

Revisa la numeración según tu cable operador

TVN

Abierto

7 (Santiago)

TDT

7.1 (Santiago)

5.1 (Arica)

10.1 (Iquique)

6.1 (Antofagasta)

7.1 (Copiapó)

4.1 (La Serena-Coquimbo)

12.1 (Gran Valparaíso)

12.1 (Rancagua)

10.1 (Talca)

4.1 (Gran Concepción)

7.1 (Temuco)

3.1 (Valdivia)

4.1 (Puerto Montt)

Cable