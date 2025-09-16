Es tendencia:
¡Martina Weil en semifinales! Horario y dónde ver el Mundial de Atletismo Tokio 2025

La chilena compite por su gran pase a la final del Mundial de Atletismo 2025.

Por Andrea Petersen

Martina Weil compite en la semifinal del Mundial de Atletismo.
© Comunicaciones COCH via PhotosportMartina Weil compite en la semifinal del Mundial de Atletismo.

La atleta chilena Martina Weil logró su esperado paso a la semifinal de los 400 metros en el Mundial de Atletismo, tras rematar segunda en su serie con un tiempo de 50,61.

Luego de este importante logro, la chilena va por su clasificación a la final este martes y la competencia la podrás seguir a través de un canal abierto. La competencia parte desde las 9:23 horas de este martes y correrá en la tercera serie, partiendo en el carril 5 de la pista del Estadio Olímpico de Tokio.

¿Dónde ver a Martina Weil en el Mundial de Atletismo?

TVN, a través de todas sus plataformas digitales transmitirá el esperado encuentro en donde compite la chilena.

ver también

Revisa la numeración según tu cable operador

TVN

Abierto

7 (Santiago)

TDT

  • 7.1 (Santiago)
  • 5.1 (Arica)
  • 10.1 (Iquique)
  • 6.1 (Antofagasta)
  • 7.1 (Copiapó)
  • 4.1 (La Serena-Coquimbo)
  • 12.1 (Gran Valparaíso)
  • 12.1 (Rancagua)
  • 10.1 (Talca)
  • 4.1 (Gran Concepción)
  • 7.1 (Temuco)
  • 3.1 (Valdivia)
  • 4.1 (Puerto Montt)

Cable

  • VTR: 19(Santiago)/707
  • DirecTV: 149/1149
  • Movistar: 119/807
  • Claro: 53/553
  • Zapping: 19
  • TuVes HD: 55
  • Entel: 64
  • Mundo: 14/514
  • GTD/Telsur: 19/25
