Una gran jornada para el deporte nacional se vivió este domingo donde Martina Weil clasificó a la semifinal de los 400 metros del Mundial de Atletismo que de disputa en Tokio, Japón. En su debut en la cita planetaria la deportista chilena remató segunda en el heat clasificatorio.

Con un tiempo de 50,61 segundos, siendo superada solamente por la atleta estadoudinense Sydney McLaughlin-Levrone con un tiempo de 49,41 segundos), la chilena anotó su paso a la siguiente etapa de la competencia. Por otra parte, la keniana, Mercy Adongo Oketch, quedó en el tercer lugar con un tiempo de 50,76 segundos.

Tras finalizar la carrera, la chilena señaló: “Controlé mi carrera. Sabía que Sydney (McLaughlin-Levrone) iba a correr rápido, pero las tres primeras avanzaban a semifinales”, comentó de entrada.

“Como dijeron mis entrenadores estadounidenses: ‘Se trata de sobrevivir y avanzar’. Sudamérica ha ganado tres medallas hasta ahora. Podemos demostrar que estamos aquí. Somos pequeñas, pero poderosas”, comentó a los medios post carrera.

¿Cuándo compite Martina Weil en la semifinal?

La competencia para ver quienes clasifican a la gran final se realizará el próximo martes 16 de septiembre a partir de las 9:00 am. Mientras que de clasificar, la final se desarrollará el jueves 18.

