Este fin de semana comenzó el Mundial de Atletismo, donde destacados deportistas nacionales buscan el triunfo en distintas pruebas. Este domingo se desarrolla una nueva jornada con presencia chilena.

La primera en competir fue Martina Weil, quien consiguió la clasificación a la semifinal de los 400 metros. En contraste, Ignacio Velásquez quedó al margen de los 10.000 metros planos tras ser diagnosticado con Covid, según reveló la Federación Atlética de Chile.

Estos son los deportistas chilenos que compiten este domingo 14 de septiembre

La noche de este domingo, Hugo Catrileo, Gabriel Kehr y Humberto Mansilla, saldrán a la cancha representando al país.

Estos son los horarios

20:00 horas: Hugo Catrileo – Maratón

– Maratón 21:00 horas: Gabriel Kehr y Humberto Mansilla – Lanzamiento del martillo

¿Dónde ver el Mundial de Atletismo 2025?

El gran evento TVN es transmitido en televisión abierta por TVN. Revisa la numeración según tu cable operador

TVN

Señal abierta

7 (Santiago)

TDT

7.1 (Santiago)

5.1 (Arica)

10.1 (Iquique)

6.1 (Antofagasta)

7.1 (Copiapó)

4.1 (La Serena-Coquimbo)

12.1 (Gran Valparaíso)

12.1 (Rancagua)

10.1 (Talca)

4.1 (Gran Concepción)

7.1 (Temuco)

3.1 (Valdivia)

4.1 (Puerto Montt)

Cable

VTR: 19(Santiago)/707

DirecTV: 149/1149

Movistar: 119/807

Claro: 53/553

Zapping: 19

TuVes HD: 55

Entel: 64

Mundo: 14/514

GTD/Telsur: 19/25

Mundial de Atletismo Tokio 2025

El campeonato se disputa entre el 13 y el 21 de septiembre en el Estadio Nacional de Japón, con la participación de más de 1.000 atletas provenientes de cerca de 200 países, que competirán en 49 pruebas y con 147 medallas en juego. Esta es la tercera vez que el país asiático recibe la importante cita planetaria.

