Tras el empate en el arranque de Esteban González como DT del Querétaro de México, su largo invicto llegó a su fin: en la segunda fecha de la Liga MX, los Gallos Blancos cayeron ante el Tijuana en condición de local por 2-1.

Tras un primer tiempo sin goles, en el arranque de la segunda mitad Unai Bilbao abrió la cuenta para la visita. Posteriormente, al 71’ Kevin Castañeda amplió el marcador con el segundo tanto.

La reacción de los locales fue tardía. Sobre el final Alí Ávila marcó el gol del descuento a través de un penal al minuto 90’. Anotación que no sirvió de mucho ya que el resultado se mantuvo con derrota.

De esta manera Esteban González pierde su invicto de cuatro partidos al mando del club mexicano, en el que consiguió tres victorias en los amistosos de pretemporada y un empate en el debut en la Liga MX ante el Pumas.

¿Hace cuánto no perdía Esteban González?

Si bien esta fue la primera derrota de Esteban González al mando del Querétaro, que puso fin a una racha de cuatro partidos. Hay que remontarse al 13 de julio para encontrar la última vez que el ‘Chino’ perdió un partido.

Fue ante Deportes Limache la caída de Coquimbo Unido en los cuartos de final de la Copa Chile. El cuadro pirata perdió este partido de vuelta y también perdió la ida ante el cuadro ‘tomatero’, quedando eliminado de la competencia nacional.

Es válido destacar que el equipo de la IV Región al mando de González, salió campeón del torneo nacional el 2025 con una sola derrota. Con 23 victorias, 6 empates y una solo partido perdido quedó el Coquimbo Unido campeón del 2025. Hecho que hizo que Esteban González sea destacado como el mejor director técnico en Chile durante el año pasado.

Los próximos desafíos de Esteban González en México

Ya con la derrota como “página pasada”, el Querétaro de Esteban González tendrá que conseguir su primera victoria en la Liga MX. El próximo desafío lo tendrá en dos días más. Cuando visite a Chivas de Guadalajara en la tercera fecha de la liga mexicana.

Los Gallos Blancos saldrán a buscar los tres puntos ante un equipo que tiene puntaje perfecto de momento, con 2 victorias en 2 partidos. Por lo que será el rival más duro hasta la fecha para el ‘Chino’.

Luego de esto, recibirán al Pachuca, León y visitarán a Atlético San Luis en lo que será el primer clásico que tendrá que enfrentar Esteban González en su aventura por México.