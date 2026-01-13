El invicto de Esteban González sigue en crecimiento con el Querétaro. Primero con los tres amistosos de pretemporada que terminaron en triunfo y luego con su debut oficial en la Liga MX, donde empató con Pumas en condición de visitante.

Eso provocó que los medios de comunicación mexicanos ya empiecen a destacar el trabajo del “Chino” en los Gallos Blancos.

En la casa de los felinos, González y compañía comenzaron perdiendo, pero con el gol de Mateo Coronel al 71′ el equipo rescató un punto. Resultado destacado por la página mexicana Medio Tiempo, quienes informaron que “a pesar del dominio de Pumas durante los primeros 45 minutos de partido, los universitarios fueron incapaces de capitalizar su presencia en el área rival”.

Otro medio en resaltar el actuar del chileno fue el Diario de Querétaro, quienes mencionaron “buen debut tuvo el conjunto queretano, mostraron un buen funcionamiento y estuvieron cerca de conseguir la victoria en esta primera fecha del torneo”.

Añadió que “Mateo Coronel entró al terreno de juego encendido y puso el tanto del empate, estuvo cerca de marcar el segundo pero no fue certero, los queretanos dejaron buen sabor de boca, lo mismo que el técnico chileno Esteban González“.

Código QRO, por su parte, señaló que tras el gol que ponía en ventaja a los Pumas “el chileno Esteban González, entrenador de los queretanos hizo cambios y pronto su equipo comenzó a pisar el área rival”.

Los próximos desafíos que tendrá Esteban González

Con el primer punto de liga conseguido, Esteban González prepara el siguiente partido del Querétaro, correspondiente a la fecha 2 de la Liga MX. En esta jornada se medirán ante el Tijuana con el factor positivo de hacer de local.

Los ‘Xolos’ comenzaron el campeonato empatando sin goles ante el América, por lo que ante los ‘Gallos Blancos’ buscarán conseguir su primera victoria. Algo a lo que también apostará el ‘Chino.

Posterior a este encuentro que se jugará a las 22:00 con hora chilena, González tendrá tres rivales de peso: Guadalajara, Pachuca y León. Serán las primeras pruebas de fuego del entrenador.