Crack de Colo Colo Femenino celebra por partida doble en Copa Libertadores: será mamá

Mientras Colo Colo Femenino sigue viviendo su soñada aventura en la Copa Libertadores de la categoría, una de sus jugadores también celebra. Esta vez, en el ámbito personal y familiar.

Se trata de María José Urrutia, la delantera alba que está en Argentina representando al equipo y que prepara las semifinales ante Deportivo Cali. La artillera dio a conocer que viene un hijo(a) en camino junto a su pareja.

Es ahí donde aparece Maryorie Hernández, quien también es jugadora. Ambas llevan largos años juntas y en 2023 le gritaron al mundo su Acuerdo de Unión Civil, tras seis años de relación.

Colo Colo Femenino: la historia de su goleadora

María José Urrutia y Maryorie Hernández publicaron en sus redes sociales la ecografía de esta última, celebrando la llegada de su hijo(a). La jugadora de Colo Colo Femenino se llenó de felicitaciones por la noticia.

“Un día por el que luchamos, no todo fue hermoso, bello ni menos perfecto, pero eso es lo que nos hizo llegar hasta acá, a un nuevo comienzo, con una nueva familia, nuevas metas, nuevos objetivos pero juntas como hasta aquí“, dijo la Cote, al momento de firmar el vínculo con su pareja en 2023.

Publicidad

Publicidad

María José Urrutia ya es madre de una niña de 8 años y junto a Hernández ya esperan la llegada del nuevo integrante de la familia. Mientras tanto, la jugadora de Colo Colo Femenino alista el siguiente partido para hacer historia.

María José Urrutia.

Junto a sus compañeras, buscará el paso a la final de Copa Libertadores 2025 cuando enfrenten a Deportivo Cali. El partido se jugará este miércoles 15 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Publicidad