Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Esteban González se inspira en histórica frase de DT argentino con su súper Coquimbo: “Lo hacemos…”

El entrenador coquimbano no se confía pese a la abultada ventaja que tiene en la lucha por el título de la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

Esteban González tiene a Coquimbo de líder.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTEsteban González tiene a Coquimbo de líder.

Aunque todavía no se concreta, podemos decir que la Liga de Primera tiene a un inédito campeón, porque más temprano que tarde Coquimbo Unido dará la vuelta olímpica.

Los Piratas son una máquina de ganar y este domingo vencieron por 1-0 a Colo Colo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, para mantenerse lejos en la cima de la tabla.

Ni el receso por el Mundial Sub 20 afectó a Coquimbo, que mantuvo el tranco ganador y llegó a increíbles 59 puntos en el acumulado.

Arturo Vidal quiere llevarse a Colo Colo a la estrella de Coquimbo Unido: “Es un jugador…”

ver también

Arturo Vidal quiere llevarse a Colo Colo a la estrella de Coquimbo Unido: “Es un jugador…”

Esteban González se inspira en el “paso por paso” de Mostaza Merlo

El cerebro tras la maravillosa campaña de Coquimbo Unido es el entrenador chileno Esteban González, quien pese al glorioso momento llama a la mesura.

El Chino no se agranda y se inspira en el “paso por paso” de Reinaldo Mostaza Merlo, quien repitió cada fin de semana ficha frase antes de sacar campeón a Racing Club tras 35 años de sequía.

González fue consultado por los cinco puntos que le restan para ser campeones y dijo que van “partido a partido”, en referencia al duelo ante O’Higgins.

Publicidad
Esteban González no se agranda en Coquimbo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Esteban González no se agranda en Coquimbo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“No lo trabajamos matemáticamente. Lo hacemos partido a partido. Nos interesa la cohesión grupal para alcanzar los objetivos. Respetamos a cada rival por igual”, explicó.

Coquimbo Unido va a ser campeón sí o sí y de paso jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores en 2026.

Publicidad
¿Qué necesita? La fórmula para que Coquimbo Unido sea campeón este fin de semana

ver también

¿Qué necesita? La fórmula para que Coquimbo Unido sea campeón este fin de semana

Lee también
La mente de Coquimbo celebra el arma letal que noqueó a Colo Colo
Chile

La mente de Coquimbo celebra el arma letal que noqueó a Colo Colo

El cerebro de Coquimbo da la clave ante Colo Colo: "Cuando Vidal se..."
Colo Colo

El cerebro de Coquimbo da la clave ante Colo Colo: "Cuando Vidal se..."

González saca la voz por el rival contra el que Coquimbo quiere ser campeón
Chile

González saca la voz por el rival contra el que Coquimbo quiere ser campeón

Zabiri figura de Marruecos el Mundial Sub 20 eligió entre Messi y Cristiano Ronaldo
Internacional

Zabiri figura de Marruecos el Mundial Sub 20 eligió entre Messi y Cristiano Ronaldo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo