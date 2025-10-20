Esteban González se inspira en histórica frase de DT argentino con su súper Coquimbo: “Lo hacemos…”

Aunque todavía no se concreta, podemos decir que la Liga de Primera tiene a un inédito campeón, porque más temprano que tarde Coquimbo Unido dará la vuelta olímpica.
Los Piratas son una máquina de ganar y este domingo vencieron por 1-0 a Colo Colo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, para mantenerse lejos en la cima de la tabla.
Ni el receso por el Mundial Sub 20 afectó a Coquimbo, que mantuvo el tranco ganador y llegó a increíbles 59 puntos en el acumulado.
ver también
Arturo Vidal quiere llevarse a Colo Colo a la estrella de Coquimbo Unido: “Es un jugador…”
Esteban González se inspira en el “paso por paso” de Mostaza Merlo
El cerebro tras la maravillosa campaña de Coquimbo Unido es el entrenador chileno Esteban González, quien pese al glorioso momento llama a la mesura.
El Chino no se agranda y se inspira en el “paso por paso” de Reinaldo Mostaza Merlo, quien repitió cada fin de semana ficha frase antes de sacar campeón a Racing Club tras 35 años de sequía.
González fue consultado por los cinco puntos que le restan para ser campeones y dijo que van “partido a partido”, en referencia al duelo ante O’Higgins.
Esteban González no se agranda en Coquimbo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport
“No lo trabajamos matemáticamente. Lo hacemos partido a partido. Nos interesa la cohesión grupal para alcanzar los objetivos. Respetamos a cada rival por igual”, explicó.
Coquimbo Unido va a ser campeón sí o sí y de paso jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores en 2026.
ver también
¿Qué necesita? La fórmula para que Coquimbo Unido sea campeón este fin de semana