Joao Fonseca sufrió una dura derrota en la hierba londinense ante el ruso Roman Safiullin y dejó el torneo sin representantes de la región.

El tenis latinoamericano ha recibido un duro golpe en Wimbledon, pues Joao Fonseca (27°), la gran promesa brasileña, se ha despedido del torneo de Wimbledon tras caer en un complejo encuentro frente al tenista ruso Roman Safiullin (132°), quien logró superarlo con autoridad en sets corridos por 6-3, 6-3 y 6-3.

Con este resultado, el joven carioca pone fin a su participación en el tercer Grand Slam de la temporada y, lamentablemente, ningún latino sigue en competencia.

Para Fonseca, esta eliminación representa su segunda caída consecutiva en la tercera ronda de este prestigioso torneo británico, una barrera que aún se le resiste en su etapa de consolidación profesional.

La derrota del brasileño no solo duele a nivel personal, sino que tiene un impacto directo en el tenis latinoamericano. A sus cortos 19 años y ubicado ya en el puesto número 27 del ranking ATP, Fonseca se ha erigido como el principal referente joven de la región, cargando con las ilusiones del continente de volver a tener a un sudamericano peleando por los títulos más grandes del circuito.

Fonseca perdió en Wimbledon

Fonseca, estandarte del tenis latinoamericano

A pesar del tropiezo en la hierba de Londres, la progresión del tenista sudamericano sigue siendo innegable.

Tras esta eliminación, el mejor resultado histórico de Fonseca en un torneo de Grand Slam seguirán siendo los cuartos de final que alcanzó en la última edición de Roland Garros (donde le ganó a Novak Djokovic), un hito que demuestra su enorme potencial en la máxima exigencia.

El nombre de Fonseca cobra aún más relevancia al enmarcarlo dentro de la nueva hornada de estrellas del deporte raqueta.

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El carioca es considerado uno de los máximos estandartes de la llamada generación de 2006, compartiendo este estatus de “promesa mundial” junto a otros talentos emergentes como el jugador español Rafa Jódar.

Precisamente, tras la abrupta salida del brasileño, la representación de esta camada juvenil ha quedado mermada. Jódar se queda ahora como el único miembro de la generación de 2006 que continúa en competición en el torneo londinense, donde tiene el desafío de disputar su encuentro de tercera ronda frente al japonés Shintaro Mochizuki.