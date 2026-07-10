El UFC 329 tendrá como combate estelar la revancha entre Conor McGregor y Max Holloway, además de una cartelera con grandes figuras de las MMA.

Este sábado 11 de julio, el UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 llegará en vivo desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos, con el esperado regreso de Conor McGregor al octágono.

El irlandés se enfrentará nuevamente a Max Holloway en una de las revanchas más esperadas por los fanáticos de las MMA, en un combate válido por la división de peso wélter.

La jornada también contará con otros duelos destacados, como Benoît Saint Denis frente a Paddy Pimblett en peso ligero; Cory Sandhagen ante Mario Bautista en peso gallo; y Brandon Royval contra Lone’er Kavanagh en la categoría mosca.

Cartelera de la UFC 329

El esperado evento deportivo de este sábado 11 de junio estará disponible a través de la señal de Paramount+. Revisa los horarios y la cartelera completa.

CARTELERA COMPLETA

Evento principal

Peso welter: Conor McGregor (Irlanda) vs. Max Holloway (Estados Unidos)

Horario de la cartelera estelar:

19:00 hrs – México

20:00 hrs – Colombia y Perú

21:00 hrs – Chile

22:00 hrs – Argentina

Evento co estelar

Peso ligero: Benoît Saint Denis (Francia) vs. Paddy Pimblett (Inglaterra)

Peso gallo: Cory Sandhagen (Estados Unidos) vs. Mario Bautista (Estados Unidos)

Peso mosca: Brandon Royval (Estados Unidos) vs. Lone’er Kavanagh (Inglaterra)

Peso ligero: King Green (Estados Unidos) vs. Terrance McKinney (Estados Unidos)

CARTELERA PRELIMINAR

Peso semipesado: Nikita Krylov (Rusia) vs. Robert Whittaker (Australia)

Peso pesado: Gable Steveson (Estados Unidos) vs. Elisha Ellison (Estados Unidos)

Peso gallo: Cody Garbrandt (Estados Unidos) vs. Adrian Yanez (Estados Unidos)

Peso pluma: Luke Riley (Inglaterra) vs. Kai Kamaka III (Estados Unidos)

Cartelera preliminar horario

17:00 hrs – México

18:00 hrs – Colombia y Perú

19:00 hrs – Chile

20:00 hrs – Argentina

CARTELERA PRIMERAS PELIMINARES

Peso mosca: Tracy Cortez (Estados Unidos) vs. Cong Wang (China)

Peso medio: Damian Pinas (Surinam) vs. César Almeida (Brasil)

Peso gallo: Farid Basharat (Afganistán) vs. John Garza (Estados Unidos)

Peso medio: Ryan Gandra (Brasil) vs. Zachary Reese (Estados Unidos)

Peso mosca: Alessandro Costa (Brasil) vs. Cody Durden (Estados Unidos)

Cartelera primeras preliminares: