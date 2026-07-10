Este sábado 11 de julio, el UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 llegará en vivo desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos, con el esperado regreso de Conor McGregor al octágono.
El irlandés se enfrentará nuevamente a Max Holloway en una de las revanchas más esperadas por los fanáticos de las MMA, en un combate válido por la división de peso wélter.
La jornada también contará con otros duelos destacados, como Benoît Saint Denis frente a Paddy Pimblett en peso ligero; Cory Sandhagen ante Mario Bautista en peso gallo; y Brandon Royval contra Lone’er Kavanagh en la categoría mosca.
Cartelera de la UFC 329
El esperado evento deportivo de este sábado 11 de junio estará disponible a través de la señal de Paramount+. Revisa los horarios y la cartelera completa.
CARTELERA COMPLETA
Evento principal
- Peso welter: Conor McGregor (Irlanda) vs. Max Holloway (Estados Unidos)
Horario de la cartelera estelar:
- 19:00 hrs – México
- 20:00 hrs – Colombia y Perú
- 21:00 hrs – Chile
- 22:00 hrs – Argentina
Evento co estelar
- Peso ligero: Benoît Saint Denis (Francia) vs. Paddy Pimblett (Inglaterra)
- Peso gallo: Cory Sandhagen (Estados Unidos) vs. Mario Bautista (Estados Unidos)
- Peso mosca: Brandon Royval (Estados Unidos) vs. Lone’er Kavanagh (Inglaterra)
- Peso ligero: King Green (Estados Unidos) vs. Terrance McKinney (Estados Unidos)
CARTELERA PRELIMINAR
- Peso semipesado: Nikita Krylov (Rusia) vs. Robert Whittaker (Australia)
- Peso pesado: Gable Steveson (Estados Unidos) vs. Elisha Ellison (Estados Unidos)
- Peso gallo: Cody Garbrandt (Estados Unidos) vs. Adrian Yanez (Estados Unidos)
- Peso pluma: Luke Riley (Inglaterra) vs. Kai Kamaka III (Estados Unidos)
Cartelera preliminar horario
17:00 hrs – México
18:00 hrs – Colombia y Perú
19:00 hrs – Chile
20:00 hrs – Argentina
CARTELERA PRIMERAS PELIMINARES
- Peso mosca: Tracy Cortez (Estados Unidos) vs. Cong Wang (China)
- Peso medio: Damian Pinas (Surinam) vs. César Almeida (Brasil)
- Peso gallo: Farid Basharat (Afganistán) vs. John Garza (Estados Unidos)
- Peso medio: Ryan Gandra (Brasil) vs. Zachary Reese (Estados Unidos)
- Peso mosca: Alessandro Costa (Brasil) vs. Cody Durden (Estados Unidos)
Cartelera primeras preliminares:
- 15::00 hrs – México
- 16:00 hrs – Colombia y Perú
- 17::00 hrs – Chile
- 18:00 hrs – Argentina