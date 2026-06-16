Ilia Topuria salió del hospital después de su impactante derrota en el UFC Freedom 250. Se reveló su parte médico.

Ilia Topuria dejó una impactante imagen en su derrota contra el estadounidense Justin Gaethje en el UFC Freedom 250. Tuvo que dejar el octágono con el rostro ensangrentado e inflamado, y casi sin poder abrir sus ojos.

De inmediato fue trasladado desde la Casa Blanca, donde se realizó el evento, hasta un hospital. Tras ser dado de alta este lunes, desde el entorno del luchador revelaron los detalles del parte médico.

El español-georgiano sufrió una fractura sin desplazamiento en ambos huesos orbitales, según explican en Marca. No tendrá que ser operado, y solo necesitará descanso y reposo para superar esta lesión.

Así terminó Ilia Topuria tras su derrota en el UFC Freedom 250 | Getty Images

El mensaje de Ilia Topuria tras su impactante derrota en el UFC Freedom 250

En tanto, Ilia Topuria se manifestó en redes sociales para calmar a sus seguidores y además dejarle un mensaje a Justin Gaethje después de la pelea.

“Justin, felicidades. Dijiste que dejarías tu huella en mi rostro… y lo hiciste. Me quitaste la vista del ojo derecho en el primer asalto, y al final del segundo, también del izquierdo”, dijo.

“Sin excusas. Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Así es este deporte. La gloria y el dolor van de la mano. Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme… esta historia entre nosotros está lejos de terminar“, sumó.