Desde Argentina aseguran que el ex entrenador de los azules mira refuerzos, donde uno de ellos es Franco Calderón.

Universidad de Chile sabe que se acerca a pasos agigantados la ventana del mercado de fichajes de invierno, donde el cuadro del técnico Fernando Gago puede sumar jugadores, pero también sufrir con la salida de algunos.

Uno de los nombres que ha estado en la mira de la puerta para escapar del Centro Deportivo Azul es el de Franco Calderón, quien ha perdido protagonismo desde la llegada del entrenador argentino.

Si bien se aclaró que su contrato finaliza en diciembre de 2027, aseguran que hay un viejo conocido que lo tiene en carpeta para su plantel: Gustavo Álvarez en San Lorenzo.

Franco Calderón ha perdido espacio en la U. Foto: Diego Martin/Photosport

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Franco Calderón aparece en los rumores de San Lorenzo

Fue el medio partidario Frenesí Azulgrana quienes aseguraron que una de las opciones que tiene Gustavo Álvarez para rearmar el plantel de San Lorenzo es Franco Calderón, quien estuvo las dos temporadas que el argentino lideró a Universidad de Chile.

“Hay un central que viene hablando con el cuerpo técnico previo a las elecciones, clave en el paso de Gustavo Álvarez por U de Chile y que ya sabe que Gago lo declaró prescindible porque su ciclo está cumplido”, explicaron.

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Una situación donde alertan que, incluso, podría llegar con el pase en su poder, aunque el defensor tiene contrato con la U hasta 2027, por lo que habría que negociar.

Pese a esto, últimas informaciones aseguran que el entrenador ya conversó con la dirigencia, donde pidió un lateral izquierdo, mediocampistas central, enganche y delantero, aunque también un reemplazo por cada jugador que salga, donde tiene a Calderón en espera.

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