El ex entrenador de Universidad de Chile tiene en carpeta a uno de los buenos jugadores en el ataque cruzado.

Universidad Católica debe estar alerta al mercado de fichajes que se le viene, ya que la buena campaña que tuvo en la Copa Libertadores 2026 está llamando la atención en el resto del continente.

Esto lo decimos porque una de las principales figuras como Justo Giani está siendo seguido desde el fútbol argentino, donde en el pasado supo vestir la camisetas de Newell’s, Atlético Tucumán, Quilmes, Aldosivi y Patronato.

A la opción de Argentinos Juniors se sumó en las últimas horas un nuevo interesado, esta vez desde uno de los cinco grandes al otro lado de la cordillera: San Lorenzo de Almagro.

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Universidad Católica atenta al interés por Justo Guani

De acuerdo a información entregada por el periodista Mario Benigni en el programa partidario Soy San Lorenzo, el atacante de 27 años está siendo seguido por el Ciclón de Gustavo Álvarezpara la segunda mitad del año.

“Otro futbolista que aparentemente gusta al cuerpo técnico es Justo Giani, de 27 años, actualmente en Universidad Católica de Chile. A pocos meses de vencer su contrato, también la mira de Argentinos Juniors”, afirmó Benigni.

Justo Giani ha sido uno de los mejores refuerzos de Universidad Católica en este 2026. | Foto: Photosport.

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Justo Giani en esta temporada 2026 ha jugado para Universidad Católica un total de 26 partidos, siendo 14 por la Liga de Primera, seis en Copa Libertadores, cuatro en Copa de la Liga y dos en la Supercopa. Suma doce goles y tres asistencias en 2016 minutos de acción.

Su contrato con la UC tiene duración hasta el 31 de diciembre del presente año, aunque cuenta con una clausula especial para extender su vínculo por tres temporadas más.

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En síntesis

Justo Giani es pretendido por San Lorenzo y Argentinos Juniors tras su campaña en 2026.

es pretendido por San Lorenzo y Argentinos Juniors tras su campaña en 2026. El delantero argentino de Universidad Católica registra 12 goles en 26 partidos jugados.

en 26 partidos jugados. El contrato del atacante con la UC vence el próximo 31 de diciembre.

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