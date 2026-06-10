Pato Yáñez a Argentina: “Serán la gran decepción del Mundial 2026, no llegarán alto”

El ex jugador de la Roja y comentarista deportivo enumeró las razones de su profecía con el campeón actual del mundo.

El Patricio Yáñez es un incombustible de nuestro fútbol y voz autorizada para hablar de las selecciones, tras su paso por la Roja. El dueño de recordado gesto en el Maracaná ocupó su tribuna de comentarista deportivo para hablar de la Copa del Mundo.

Es ahí donde en Radio Agricultura se debatió sobre los principales candidatos al título en el Mundial 2026. De una, el ex delantero de San Luis y Colo Colo le bajó el pulgar a la selección de Argentina.

“No, para mí va a ser la gran decepción porque son los actuales campeones del mundo, no creo que llegue alto Argentina”, partió vaticinando. Ante la consulta sobre la rivalidad con los trasandinos, Yáñez justificó su respuesta.

Patricio Yáñez firme contra Argentina

Lejos de querer hacer polémica, el Pato Yáñez apeló a lo futbolístico de la selección encabezada por Lionel Messi como la gran decepción del Mundial. El ex delantero de la Roja aseguró que hay otros países por sobre la Albiceleste.

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“Lo digo por una cuestión que hay otras selecciones mejores, no digo que ojalá que se vayan, no tengo mala onda con Argentina”, Aseguró. Pese a eso, el chileno dijo que Messi y compañía estarán lejos de la hazaña de Qatar 2022.

En relación al nivel del equipo de Lionel Scaloni, Yáñez explicó que “pueden pasar un par de etapas, pero no van a llegar a la final”. Por su parte, el periodista Cristián Caamaño fue más directo al decir que “ojalá sea eliminado por Uruguay, sería lindo”.

Argentina debutará este 16 de junio, ante Algeria. El campeón del mundo tiene un abordable grupo en el papel, el cual completan Austria y Jordania.