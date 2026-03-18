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Uno de los recuerdos más gratos que tienen los hinchas de Universidad de Chile al recordar el proceso de Gustavo Álvarez tiene que ver con el triunfo ante Colo Colo en el estadio Monumental, que liquidó una histórica mala racha.

El 1-0 con gol de Israel Poblete todavía lo comentan los bullangueros, por lo mismo, ya lejos de la U, el técnico revivió esa jornada en una entrevista, con una particular historia.

“Llevaba la U 23 años sin ganar de visitante y 12 sin ganar de local. La charla táctica es un breve resumen de la semana, con pizarra y video. Después tiene que tocar la fibra, porque un equipo no es lo que hace, es lo que transmite, lo que potencia y lo que hace”, explicó Álvarez en La Fábrica de Podcast.

Por lo mismo, asegura que fue un partido demasiado importante en el momento, pero que entendía que después había que dar vuelta la página para seguir adelante.

Gustavo Álvarez guarda historias del triunfo de la U en el Monumental. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Los jugadores le pidieron día libre y el DT se negó

En ese sentido, Gustavo Álvarez quiso dar una lección a los jugadores de Universidad de Chile en el estadio Monumental, en algo que, tiempo después, se arrepiente un poco.

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“El alivio es mejor que la alegría, porque es un estado que permanece, la alegría es algo momentáneo que se diluye”, lanzó en sus versos.

“Termina el partido, había alivio por la tarea echa, por el trabajo cumplido y dormir tranquilo y al otro día pensar en el próximo partido. Eso lo dije en el vestuario. Me pidieron el día libre, porque habíamos ganado y yo sé que lo merecían, fui injusto, les dije que no porque el trabajo nos llevó al éxito y si les daba libre era sinónimo de relajación. No puedo decir de los cantos que me dedicaron jugadores, staff, empleados los del cuerpo técnico”, remató entre risas.

Revisa la entrevista:

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