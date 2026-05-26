Horacio Rivas manifestó que si U de Chile construye el anhelado sueño del estadio propio, el Nacional será un elefante blanco.

En Universidad de Chile se entusiasman con la chance de poder construir el estadio propio, proyecto para el que según la presidenta Cecilia Pérez vienen trabajando hace tres años.

Surgió la chance de construirlo en Lampa, gracias a que el alcalde Jonathan Opazo le abrió las puertas, algo que pone feliz a un ex jugador de la institución como es Horacio Rivas.

“Es algo que cualquier hincha de la U tiene esperanza e ilusión, ver concretado algo tan importante como el propio estadio, en una institución tan grande”, señala en charla con Redgol.

Rivas agrega “que aparezca una autoridad importante haciendo este comentario lo agradece la gente, se ilusiona el hincha. Más que un avance, sería concretar”, señala.

La U sueña con tener su estadio.

Los problemas si la U construye su estadio: ¿qué pasa con el Nacional?

Horacio Rivas eso sí también mira el vaso medio vacío. “Me preocupa otra cosa, porque yo defiendo el Estadio Nacional. Cuando ocurra esto de nuestro estadio, que es lo que espera toda la gente de la U, qué será del Nacional, que es de todos los chilenos”, indica.

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Agrega que el coloso de Ñuñoa no debe quedar como elefante blanco. “Merece una actividad diaria como la que le provoca la U”, manifiesta.

“La inversión de un estadio nuevo en Lampa también debe realizarse en el Nacional, porque se quedó atrás. Es el más antiguo de América, el más dejado de la mano. Se pinta, se le cambian asientos, pero hay que provocar un cambio. Sé que es monumento nacional, pero por eso se necesita de todos”, es la propuesta.

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También espera que la U haga un estadio tan grande como el Nacional. “Sigo insistiendo que si hace un estadio en Lampa para 35 o 40 mil personas dejará a 10 mil personas afuera. Esos serán críticos por no entrar, es una realidad”, agrega Rivas. H

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“Por eso hay que ser cautos. Se concretaría algo importante, pero se deben mirar las contras, que igual son grandes”, cierra su idea.