Colo Colo prepara su regreso a las canchas tras el receso de las Fiestas Patrias y este viernes 26 de septiembre enfrentará a Deportes Iquique en el Estadio Monumental. Los albos, octavos en la tabla de posiciones, necesitan un triunfo para acercarse a zona de copas internacionales.

Fernando Ortiz tiene la tarea de levantar al equipo y cerrar de la mejor manera el triste año del centenario. Además, el DT debe resolver una incógnita importante, porque la baja de Óscar Opazo, quien se perderá el resto del año por una meniscectomía, le trae problemas.

El entrenador debe encontrar a un lateral derecho que pueda pelear el puesto con Mauricio Isla para las ocho fechas que quedan del campeonato. Para eso, ha puesto sus ojos en las series juveniles, donde, según informa Dale Albo, parece haber encontrado una respuesta.

Víctor Campos es el defensor que viene llamando la atención del cuerpo técnico de Colo Colo. El lateral derecho destaca en la Sub 20 del Cacique y viene de anotarle un doblete a U. de Chile en el torneo juvenil. En el Monumental, ya debutó durante el amistoso contra Real Valladolid.

Víctor Campos (al medio) podría aparecer en el primer equipo | Colo Colo

El juvenil que llama la atención de Fernando Ortiz en Colo Colo

En su llegada a Colo Colo, Fernando Ortiz dejó claro que su posición con los juveniles en el Monumental. “Hay un plantel riquísimo en todo sentido, jugadores de experiencia y juventud que hacen un mix importante. Por eso tomamos la decisión de venir con mi cuerpo técnico”, dijo.

“Me gusta mucho el trabajo de fuerzas básicas. Yo salí de allí. Soy de la idea que si el joven hace las cosas que quiero y pretendo, va a jugar. Hay calidad”, complementó.