La inteligencia artificial ya no es parte de un futuro lejano, ahora se ha instalado de manera definitiva en nuestra vida cotidiana, aportando en distintos ámbitos como la ciencia, la salud, la comunicación e incluso el deporte.

Su alcance es tan amplio que hoy también se utiliza para realizar proyecciones y pronósticos de resultados. Claro, de momento no es una herramienta infalible: puede equivocarse y arrojar escenarios poco probables, pero al mismo tiempo puede sorprender con aciertos o al menos imaginar lo que podría suceder en el futuro.

Con esa idea en mente, en RedGol decidimos jugar un rato con la inteligencia artificial y plantearle un desafío muy especial, predecir a los próximos 10 campeones del Torneo Nacional ¿Qué nos dijo? Revisa el listado, a continuación.

Los 10 campeones del Torneo Nacional en los próximos años:

Tal como en otros ejercicios, utilizamos la IA de ChatGPT, una de las plataformas de inteligencia artificial más influyentes de la actualidad, que no dudó al momento de elegir a los diez futuros monarcas de la Primera División de Chile.

Entre las respuestas más llamativas aparece Coquimbo Unido , a quien la IA proyecta como campeón del 2025 , respaldado por su gran presente y los 15 puntos de ventaja que mantiene en la tabla sobre el 2° de la tabla de posiciones, O’Higgins.

Pero eso no es todo. Porque la IA también predijo títulos para la Universidad de Chile (2 en total), Colo Colo (3 en la década) y Universidad Católica (con un campeonato en 2030).A la vez, se atrevió a incluir a otros clubes como Audax Italiano, Palestino y Unión Española, quienes según la proyección gritarán campeón en los próximos años.

