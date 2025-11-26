Federico Valdés encabezó uno de los periodos más exitosos de Universidad de Chile y es voz autorizada para hablar del club. Incluso, se animó a dar su visto bueno a un nuevo entrenador.

Valdés fue presidente de Azul Azul entre 2007 y 2011, ganando tres títulos nacionales al mando del Romántico Viajero y la histórica Copa Sudamericana de 2011. Tras conquistar América, decidió dar un paso al costado y poco a poco se fue alejando del mundo del fútbol.

Valdés aprueba al reemplazo de Álvarez

Restando dos fechas para que termine la Liga de Primera 2025, Universidad de Chile busca la clasificación a la Copa Libertadores. Claro que por otro lado, está en duda la continuidad de Gustavo Álvarez. El entrenador si bien tiene contrato hasta 2026, no estaría contento con la dirigencia.

Más allá de no poder ganar el título a nivel local, los números de Álvarez en el Bulla son buenos. Por esta razón, no sería fácil reemplazarlo. Federico Valdés fue consultado por el tema y en primera instancia no quiso entrometerse en la decisión directiva.

“Eso no lo voy a hacer. A los dirigentes hay que dejarlos trabajar tranquilos, no hay que ponerles más dificultad”, indicó el ex presidente de Azul Azul a The Clinic. Sin embargo, cuando le consultaron por Francisco “Paqui” Meneghini, el principal candidato, le dio su visto bueno.

“Sí, me gusta. Pero no le diré a los dirigentes a quién tienen que contratar”, complementó Federico Valdés. De esta manera, el actual entrenador de O’Higgins sigue tomando fuerza para ponerse el buzo del Romántico Viajero en caso de que se vaya Gustavo Álvarez.

Meneghini en 2016 en U. de Chile, mientras era ayudante de Sebastián Beccacece. Imagen: Photosport

Paqui Meneghini ha realizado una gran campaña en el Capo de Provincia, estando en el 4° lugar de la Liga de Primera. En el pasado, el argentino ya trabajó en Universidad de Chile como asistente de Jorge Sampaoli y de Sebastián Beccacece.