Colo Colo quiere cerrar con algo de dignidad este 2025 que ha sido para el olvido. Para eso los albos deben por lo menos abrochar su clasificación a la próxima Copa Sudamericana, obteniendo buenos resultados visitando a Cobresal y luego recibiendo a Audax Italiano.

Justamente para ese duelo ante los itálicos, el que será el último del año en el Estadio Monumental, un grupo de hinchas albos se está organizando para dar vida a una salida del equipo que sea para el recuerdo.

Y es que a pesar de que el centenario no fue lo que se esperó, quieren despedir este verdadero hito para el Popular como corresponde y sembrar las primeras semillas para un 2026 que, se espera, sea de revancha para el Cacique.

La sorpresa que preparan los hinchas albos para despedir el centenario

Uno de los grupos que se está organizando para esto es la llamada Agrupación Océano, quienes por medio de sus redes sociales han compartido su plan de llevar a cabo una salida histórica al momento en que Colo Colo salga al Monumental para enfrentar a Audax.

Un grupo de hinchas de Colo Colo quiere despedir el 2025 con una salida histórica. | Foto: Photosport.

Para eso es que están reuniendo fondos para una inédita bandera gigante que se desplegará en la tribuna Océano. Su meta es reunir un total de $7.500.000 para lograr ese objetivo, estando toda la información al respecto en el Instagram de organizacion_sector_oceano.

Cabe destacar que ese partido ante Audax es muy importante para el Cacique, ya que es un rival directo por ese lugar en la próxima Copa Sudamericana. Los tanos son quintos con 46 puntos, mientras que el Cacique es séptimo con 44 unidades.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos jugarán ante Cobresal este viernes 28 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio El Cobre. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.