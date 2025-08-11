Una gran atajada a Lucas Cepeda fue la que tuvo Ignacio González en el duelo en el que Everton empató contra Colo Colo 1-1, en el estadio Sausalito.

Fue una volea de derecha la que agarró Cepeda tras un centro de Salomón Rodríguez. El meta ahogó el grito de gol con una reacción felina, sacando la pelota al córner.

Al final del encuentro, el Nacho contó que se produjo un simpático cruce de palabras con el ex Santiago Wanderers. “Me decía Lucas Cepeda en la cancha que ‘no sé cómo cresta la sacaste'”, indicó.

Luego fue sincero, al asegurar que hasta él mismo se sorprendió con la reacción que tuvo. “Yo tampoco sé cómo la atajé, pensé que la había sacado con la mano y fue con el pie”, sostuvo.

La atajada de González provocó que muchos hinchas de Colo Colo empezaran en las redes a pedirlo como refuerzo para el 2026, considerando la salida de Brayan Cortés, que tiene opción de compra de Peñarol.

“Que buen arquero es el Nacho González. Yo lo traigo el próximo año. Merece su oportunidad en Colo Colo”, señaló un fanático luego del encuentro en Viña del Mar.

“Este debe volver al Colo y desde hace un tiempo ya” y “este jugadorazo debería ser el 1 del albo!!” fueron otros comentarios que complementaron la idea de que puede ser el meta que pelee el puesto con Tuto De Paul el próximo año.

El próximo duelo de los Oro y Cielo es bastante especial: deberán trasladarse hasta Coquimbo para enfrentar al puntero del torneo, encuentro que se jugará el domingo a las 17.30 horas.