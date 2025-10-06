Colo Colo afina detalles para viajar a Puerto Montt y afrontar un duelo amistoso ante el cuadro local. El plantel albo se irá a las miércoles 8 de octubre al sur de Chile para sumar acción en medio de este receso en la Liga de Primera provocado por el Mundial Sub 20.

En ese contexto, el Tano tiene chances de probar los avances del equipo bajo su tutela ante los Delfines, que por ahora son los sólidos líderes de la Segunda División en el fútbol chileno. Para aquel partido, el DT argentino dispuso de varias novedades.

Así lo consignó el sitio DaleAlbo, que dio cuenta de los cuatro juveniles convocados para la expedición al estadio Chinquihue. Uno fue un delantero que se viralizó hace poco tras anotarle un espectacular golazo de mitad de cancha a la Universidad de Chile con el equipo de proyección.

Las referencias son para Mauro Ibarra, quien sorprendió a todos con un zurdazo desde campo propio en un Superclásico que los albos ganaron por 3-1. Desde que echó a correr la pelota, este delantero sabía perfectamente cuál iba a ser el paso siguiente en la jugada.

Aquella jornada, Ibarra dejó un tanto con el que dio a conocer su nombre a nivel cibernético en las redes del fútbol joven de Colo Colo, donde ese golazo alcanzó casi 20 mil likes en Instagram. Pero no es el único que brilló con luz propia en ese día. Otro más tendrá su chance con Ortiz.

ver también ¿A estadio lleno? Confirman el aforo para el amistoso entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt

Las sorpresas de Colo Colo para el amistoso ante Puerto Montt

Fernando Ortiz dispuso de varias oportunidades en el amistoso de Colo Colo frente a Deportes Puerto Montt. Además de Ibarra, el autor del doblete en esa jornada Victor Campos también abordará al avión. Es lateral derecho y es representado por Pablo Rodríguez y la empresa ProSports. Ya ha tenido prácticas en el primer equipo.

Publicidad

Publicidad

Benjamín Pérez, otro lateral, aunque izquierdo. Eso sí, en ese duelo amistoso contra Unión Española se desempeñó por el costado derecho. También fue citado por el Tano Ortiz para este partido amistoso contra el gran animador de la tercera categoría en el fútbol chileno.

Hay un cuarto citado: Milovan Velásquez, volante ofensivo de 18 años que también figura en la lista de 22 citados que difundió DaleAlbo. Es del catálogo de Vibra Fútbol, la empresa que maneja Fernando Felicevich. Ya debutó en el primer equipo ante el Real Valladolid de España. Todos ellos se suman a Mauro Ibarra en la realización de un sueño: viajar con el plantel estelar del Eterno Campeón.

Publicidad

Publicidad