Puede que la Supercopa siga en la polémica y con una irrisoria cantidad de entradas vendidas hasta el cierre de esta edición, pero las series menores tanto de Colo Colo como Universidad de Chile no se han hecho problemas.

Este miércoles 10 de septiembre se vivió una nueva edición del partido más importante del fútbol chileno, en varias categorías del Campeonato Nacional de Fútbol Formativo.

Y el Centro Deportivo Azul fue escenario para dos de estos encuentros, tanto de la Sub 20 o Proyección, como era conocido, al igual que la Sub 18, que terminaron con buenos resultados.

Pero uno de ellos se llevó toda la atención, ya que tuvo como protagonista un golazo que ya comienza a dar la vuelta al mundo por la buena factura y el momento en que se dio.

El golazo de juvenil de Colo Colo a la U que es viral: ¿Lo mirará Fernando Ortiz?

Fue en el duelo de la categoría Sub 20 donde Colo Colo se impuso a Universidad de Chile por 3-1. Los tantos fueron de Víctor Campos por duplicado y otro gol que se ha vuelto viral.

Mauro Ibarra fue otro de los jugadores que puso la victoria alba ante los azules en una de las canchas de Avenida El Parrón, pero no fue de cualquier forma.

El juvenil se mandó un golazo de mitad de cancha, más exactamente desde la línea de mitad de cancha, tras una excelente recuperación. Con pierna izquierda pilla algo adelantado al portero de la U y a cobrar.

Un gol que fue celebrado en la publicación de Instagram del fútbol joven del Cacique. “Retirándolos a todos”, dijo un usuario mientras que otro comentó: “Pedazo de gol, el arquero jajajajaja”.

Otra cuenta señaló: “Qué golazo, esto es fútbol señores”, mientras que otro escribió: “Que suban al primer equipo ahora”.

Mira su tanto acá: